После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Сальдо доложил Путину о ситуации с электроснабжением в Херсонской области
Сальдо доложил Путину о ситуации с восстановлением света в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным доложил, что электроснабжение в населенных пунктах Херсонской области будет восстановлено в четверг.
Владимир Сальдо сообщил президенту России Владимиру Путину, что ситуация с электроснабжением в Херсонской области находится под контролем, следует из сообщения в Telegram-канале Сальдо.
Он отметил, что после обстрела подстанции, в результате которого свыше 120 тыс. человек остались без света и воды в семи округах, ведутся активные работы по восстановлению коммунальных услуг.
Сальдо заявил, что все работы проходят быстро, а электроснабжение в населенных пунктах планируется восстановить уже в четверг. Он поблагодарил Путина за поддержку и личное участие в решении возникшей ситуации.
По словам губернатора, меры по восстановлению инфраструктуры принимаются незамедлительно, чтобы минимизировать последствия отключения электроэнергии для жителей региона.
Ранее Сальдо сообщал, что более 120 тыс. человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области после удара ВСУ по подстанции «Новотроицкое».
Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа Херсонской области остались без света после целенаправленного удара по гражданской инфраструктуре.