Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.3 комментария
После атак ВСУ более 120 тыс. человек остались без света и воды в Херсонской области
Сальдо: Без света и воды остались 192 населенных пункта
Более 120 тыс. человек остались без света и воды в семи округах Херсонской области после удара ВСУ по подстанции «Новотроицкое», сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В 23.10 мск в результате обстрела обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое». Без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах – свыше 120 тысяч человек», – написал он в Telegram-канале.
Сальдо добавил, что серьезные повреждения зафиксированы в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского муниципальных округов.
По его словам, соцобъекты обеспечены аварийными источниками питания. Обстановка под контролем, дальнейшая информация уточняется.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа Херсонской области остались без света после целенаправленного удара по гражданской инфраструктуре, сообщил глава региона Владимир Сальдо в ночь на четверг.