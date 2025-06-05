После атак ВСУ более 120 тыс. человек остались без света и воды в Херсонской области

Сальдо: Без света и воды остались 192 населенных пункта

Tекст: Ирма Каплан

«В 23.10 мск в результате обстрела обесточена подстанция 150 кВ «Новотроицкое». Без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах – свыше 120 тысяч человек», – написал он в Telegram-канале.

Сальдо добавил, что серьезные повреждения зафиксированы в электросетях Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского муниципальных округов.

По его словам, соцобъекты обеспечены аварийными источниками питания. Обстановка под контролем, дальнейшая информация уточняется.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа Херсонской области остались без света после целенаправленного удара по гражданской инфраструктуре, сообщил глава региона Владимир Сальдо в ночь на четверг.