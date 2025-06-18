Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения полетов
Росавиация сообщила о временной приостановке полетов в аэропорту Жуковский
Временные ограничения полетов введены в аэропорту Жуковский, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский (Раменское)», – сказано в сообщении.
Там уточнили, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты, а экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил о разработке и внедрении новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».