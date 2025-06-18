Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.7 комментариев
Московский аэропорт Жуковский возобновил работу в штатном режиме
Росавиация отменила ограничения в московском аэропорту Жуковский
Ограничения, временно введенные на полеты в аэропорту Жуковский отменены, воздушная гавань работает штатно, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Жуковский (Раменское) возобновил прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.
Напомним, Росавиция сообщила в ночь на среду о временных ограничениях полетов в столичном аэропорту Жуковский.
До этого генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе доклада президенту России Владимиру Путину сообщил о разработке и внедрении новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».