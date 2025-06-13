Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

Tекст: Вера Басилая

Путин в беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования за многочисленные жертвы среди мирного населения после израильских ударов. Российская сторона подчеркнула поддержку мирного урегулирования иранской ядерной программы и готовность содействовать поиску компромиссных решений, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора с Нетаньяху Путин подчеркнул, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой, должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами.

Президент России также заявил о готовности Москвы выступить посредником с целью не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Собеседники договорились, что Россия продолжит поддерживать тесный контакт с руководством как Ирана, так и Израиля для урегулирования сложившейся ситуации.

В Кремле подчеркнули, что нынешнее положение дел несет потенциальные угрозы для всего региона Ближнего Востока.

Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля и призвало к сдержанности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта в регионе.