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Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразив обеспокоенность ситуацией и призвав к деэскалации конфликта, сообщили в Кремле.
Путин в беседе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил соболезнования за многочисленные жертвы среди мирного населения после израильских ударов. Российская сторона подчеркнула поддержку мирного урегулирования иранской ядерной программы и готовность содействовать поиску компромиссных решений, сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора с Нетаньяху Путин подчеркнул, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой, должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами.
Президент России также заявил о готовности Москвы выступить посредником с целью не допустить дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Собеседники договорились, что Россия продолжит поддерживать тесный контакт с руководством как Ирана, так и Израиля для урегулирования сложившейся ситуации.
В Кремле подчеркнули, что нынешнее положение дел несет потенциальные угрозы для всего региона Ближнего Востока.
Министерство иностранных дел России осудило действия Израиля и призвало к сдержанности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил обеспокоенность резкой эскалацией напряженности между Израилем и Ираном.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о реальности угрозы ядерного конфликта в регионе.