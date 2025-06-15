Путин заявил о поддержке традиционных ценностей России на Западе

Путин подчеркнул опасность отказа России от традиционных ценностей

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину заявил, что значительное число людей в Западной Европе и в Америке поддерживает российскую позицию по традиционным ценностям, передает ТАСС.

По словам президента, многие на Западе солидарны с Россией в вопросах традиционной морали и взглядов на семью.

Глава государства также пояснил, что Россия должна сохранять свою идентичность и опираться на традиционные ценности. Путин подчеркнул, что отказ от них приведет к потере страны: «Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Россия утратит свою идентичность, и это с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно», – отметил президент в разговоре с Зарубиным.

Путин связал эти тезисы с объяснением запрета пропаганды нетрадиционных отношений среди детей, добавив, что подобные меры служат целям защиты будущего государства.

Ранее Путин отметил необходимость доработки нормативных актов, которые должны укрепить традиционные ценности.

Также Путин назвал традиционные ценности фундаментальной основой для общества и государства.