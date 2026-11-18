Tекст: Антон Антонов

«Фрагменты скелетов детенышей-пситтакозавров найдены в компактном скоплении на участке Шестаковского комплекса, на площади около одного квадратного метра… Однозначно можно предположить, что здесь находятся жертвы охоты какого-то хищника. В России мы в первый раз видим такое», – считает Слободин.

По количеству костей уже ясно, что там находятся остатки более трех особей, но работы продолжаются, и окончательное число еще не определено, передает ТАСС.

При анализе общей массы ископаемого материала палеонтологи обнаружили копролиты неопределенного животного с частично переваренными костями детенышей-пситтакозавров. По данным специалистов, хищник или падальщик поедал мелких особей уже в мертвом состоянии либо предварительно охотился на них и приносил добычу в логово, где и питался ей, не исключается и нападение на убежище с маленькими пситтакозаврами.

По найденным мелким косточкам ученые предполагают, что части детенышей было всего несколько недель, длина их туловища составляла около двадцати сантиметров, среди находок есть остатки черепов, челюстей, зубов и конечностей. Определить по копролитам вид хищника пока не удалось – это мог быть как динозавр, так и, например, млекопитающее; Слободин напомнил, что в Китае известна находка маммалиаформа Repenomamus с костями детеныша пситтакозавра в желудке, свидетельствующая, что млекопитающие мезозоя могли питаться динозаврами.

Шестаковский комплекс известен с середины прошлого века: за десятилетия там нашли останки самых разных динозавров – от мелких хищников до тридцатиметровых зауропод, а также пситтакозавра сибирского, обитавшего на этой территории около 120 млн лет назад. Кемеровский краеведческий музей получил лицензию на раскопки в конце 2013 года, а летом 2014 года первая масштабная экспедиция обнаружила скелеты двенадцати пситтакозавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году на Международной выставке-форуме «Россия» гости экспозиции узнали, откуда в современном Кузбассе динозавры, и со всех сторон рассмотрели 3D-скелет пситтакозавра сибирского, обитавшего на территории современной Кемеровской области во времена мелового периода.

В 2020 году в Кемеровской области сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея нашли фрагменты древнего яйца возрастом в сотни миллионов лет.