Пушков оценил признание главы Эстонии об усталости Европы от Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд об усталости Европы от Украины.

«Президент Эстонии трезво оценила происходящее на Украине, сообщив об усталости Европы от отсутствия прогресса в этой стране», – написал Пушков в Twitter.

«Во Франции, Италии, Австрии и др. исключают возможность включения Украины в ЕС. И вот уже в Таллине заявляют об усталости от Украины. Показательные мотивы», – подчеркнул он.

Ранее Кальюлайд в интервью украинским СМИ заявила, что в Европе наблюдается усталость от Украины, причина которой заключается в нежелании Киева следовать советам западных партнеров.

Политолог Антон Бредихин объяснял, почему Европа «через не могу» поддерживает Украину.

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