Объяснено, почему Европа «через не могу» поддерживает Украину

Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал заявление бывшего главы МИД Германии Зигмара Габриэля о попытках украинской стороны втянуть Берлин в войну.

По его словам, украинская провокация в районе Керченского пролива была рассчитана на Европейский союз, однако президент Украины Петр Порошенко «не услышал той жесткой реакции, которую бы хотел». Европейские государства уже устали от своих украинских партнеров, заметил он.

Он напомнил, что от Киева регулярно звучат призывы к вмешательству Европы в российско-украинские отношения, Украина просит увеличить финансирование со стороны Евросоюза, требует, чтобы ее рассматривали едва ли не полноценным членом ЕС и НАТО.

«За годы, которые прошли с евромайдана, Украина поднадоела Европе. И европейцы уже осознают, что Украина – это тяжкое бремя, которое де-факто им самим не нужно», – сказал эксперт RT.

Бредихин подчеркнул, что европейские страны продолжают поддерживать Киев из-за давления со стороны Соединенных Штатов. «Американцам нужен дестабилизирующий фактор у границ России. В данном случае Украина выступает тем плацдармом, который выгоден для них», – пояснил он.

«Европейцы волей-неволей, несмотря на то, что они имеют большие экономические потери, продолжают поддерживать Украину, скажем, на последнем издыхании, то есть через не могу», – заключил эксперт.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркнул, что Киев действительно хотел бы втянуть европейцев в «военную авантюру».

«Заявления о том, чтобы корабли НАТО вошли в Черное и в Азовское море – это, безусловно, прямой призыв к тому, чтобы вмешаться во взаимоотношения России и Украины. И вмешаться военным путем», – сказал он, отметив, что «истерика, которую устраивает Украина», вызывает отторжение у Германии и других европейских стран.

Оленченко также допустил, что за провокационными действиями украинской стороны могут стоять «их американские кураторы». По его словам, американская сторона продвигает идею, согласно которой Россия и Украина должны конфликтовать, а Запад в этой ссоре должен быть либо союзником Киева, либо арбитром.

«Отрадно, что в Германии это понимают и твердо дают этому оценку, отказываясь от того, чтобы выступать в подобных авантюрах союзниками Киева», – добавил эксперт.

Ранее в воскресенье экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия не должна быть втянута в войну с Россией.