Президент Эстонии: Европа устала от Украины

В Европе наблюдается усталость от Украины, причина которой заключается в нежелании Киева следовать советам западных партнеров, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинским СМИ.

Кальюлайд в интервью «Европейской правде» согласилась с тем, что, несмотря на поддержку Таллина Киеву, в «более широкой Европе» все сильнее наблюдается усталость от Украины. «Да. И причина усталости – в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика – менее олигархической и так далее», – сказала глава республики.

По ее словам, в Эстонии понимают, что часть государств – членов Европейского союза все равно «поступится интересами Киева ради экономических отношений с Москвой», даже если Украина добьется успехов в борьбе с коррупцией.

Новая украинская власть, продолжила она, должна показать, что «теперь развитие будет идти быстрее». Получить результат теперь критически важно, добавила Кальюлайд.

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