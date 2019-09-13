Окружение Зеленского засомневалось в НАТО

Киев намекнул на свою готовность к уступкам Москве. В окружении Зеленского прозвучали заявления о возможной высылке с Украины американских военных инструкторов и отказе от курса на вступление в НАТО. Радикалы обвинили Зеленского в том, что тот «отдался Кремлю». Впрочем, сам президент Украины заявил, что намерен в ближайшее время продолжить общение с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг сообщил, что готовит дорожную карту по Минским договоренностям. «Мы разрабатываем карту выполнения Минских соглашений с четкими сроками», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости». Также украинский лидер заявил, что лидеры «нормандской четверки» в ходе встречи планируют обсудить «формулу Штайнмайера». Напомним, что Москва ранее как раз и настаивала на выполнении этой формулы.

Зеленский выразил надежду на то, что «нормандская четверка» соберется еще до конца сентября. Он сказал, что намерен в ближайшее время обсудить с Владимиром Путиным сроки саммита, но при этом не будет лично видеться с ним до «нормандской четверки».

Накануне из уст соратников Зеленского прозвучали заявления, в которых многие также увидели признаки готовности Киева к уступкам Москве. Так выяснилось, что вице-премьер по евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, будто Украине пора прекратить стучаться в закрытые двери НАТО «и умолять «возьмите нас». Такое признание топ-чиновник сделал на этой неделе, причем во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. «Мы должны работать таким образом, чтобы они поняли, что без нас они слабее, чем с нами», – заявил Кулеба.

Похожую мысль одновременно выразил в интервью ТСН глава комитета Верховной рады по внешней политике, член пропрезидентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко. Он заявил, что прежде чем вступать в НАТО, Украина должна решить свои внутренние проблемы. Депутат убежден, что страну не позовут в альянс до тех пор, «пока у нас никто не отвечает за взрывы на складах», а некоторые солдаты «занимаются ерундой» на линии фронта.

На заявления Кулебы тут же откликнулись в оппозиционной фракции «Европейская солидарность», созданной сторонниками Петра Порошенко. «Заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на членстве в НАТО, означает фактически сворачивание евроатлантической интеграции Украины», – заявила депутат Виктория Сюмар. «В конце концов, этого хочет Путин», – возмущается депутат.

Скандально известный блогер Карл Волох, которого цитирует Strana.ru, тоже заявил о победе Путина. «Фраза «нас никто в НАТО не ждет» переводится на человеческий язык как «отдаемся на волю Путина». Никакого другого значения она не имеет», – предостерегает Волох.

Кулеба поспешил оправдаться, заявив, что курс Украины в НАТО остается прежним. «Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель – и даже говорят, что уже с трибуны Верховной рады меня раскритиковали», – написал чиновник в Facebook.

Напомним, менее полугода назад Верховная рада с подачи президента Порошенко исправила конституцию Украины, закрепив в ней курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО. Тот факт, что ни Евросоюз, ни НАТО сами Украину туда не зовут, никого в парламенте не смутил. Хотя еще 10 лет назад на своем саммите в Бухаресте альянс действительно пообещал Киеву членство, но только когда-нибудь в будущем. В марте этого года альянс предоставил Украине статус «страны-аспиранта», то есть он дал знать, что в курсе желания Киева получить полноценное членство. Но не более того. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в НАТО в ближайшие годы все равно нереально и Киеву следует сосредоточиться на выполнении соглашения об ассоциации с ЕС.

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Впрочем, депутат Яременко не исключил возможности переговоров с Москвой с целью восстановить взаимное доверие путем небольших уступок. Одним из таких шагов он назвал вывод американских военных инструкторов с Украины. «Я и говорю о восстановлении доверия путем переговоров, реализации каких-то конкретных маленьких действий, возвращения пленных», – добавил Яременко. Как известно, на Украине работает порядка 600 инструкторов и экспертов из стран НАТО, которые обучают украинских военных.

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной раде, в прошлом – соперник Зеленского на президентских выборах Юрий Бойко пока не видит в действиях президента готовности к компромиссу. «Думаю, заявления Кулебы о том, что Украина «не будет стучаться в закрытую дверь» НАТО, и слова Яременко о готовности удалить из страны натовских инструкторов свидетельствуют о разновекторной позиции этих двух конкретных политиков, а не о каких-то реальных намерениях команды Зеленского, – заявил он газете ВЗГЛЯД. – Действительным сигналом, что новая администрация настроена на нормализацию отношений с Россией, могли бы стать подобные заявления от президента или главы МИД, но их нет».

Факты же свидетельствует о том, что главным подкомитетом в комитете по нацбезопасности в новой Верховной раде стал комитет по адаптации вооруженных сил под стандарты НАТО, отметил Бойко. «То есть в действительности мы видим преемственность политики новой власти по отношению к предыдущему режиму», – посетовал он.

Но в экспертной среде все же полагают, что Кулеба и Яременко «не могли делать подобные заявления относительно отношений с НАТО без санкции Зеленского». «Вероятно, об этом их попросила команда украинского президента, и эти выступления можно рассматривать как сигнал», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По мнению политолога, лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон неслучайно уверенно заявили, что очередная встреча в «нормандском формате» может состояться уже в ближайшее время.

«Это говорит о том, что в Киеве готовы на какие-то уступки Москве»,

– предположил эксперт. Однако не стоит торопиться и делать какие-то глобальные выводы, предупреждает Погребинский, сейчас идут «сложные подковерные переговоры, мы не знаем деталей и не можем судить, чего в действительности ждет Зеленский от встречи в «нормандском формате».

«В действительности никаких признаков готовности Киева выполнять Минские договоренности, кроме разведения войск на линии соприкосновения в Донбассе, я не вижу», – объяснил эксперт. Но Погребинский признал, что заявление Яременко о возможной высылке натовских инструкторов свидетельствует – общая атмосфера диалога Украины и России стала менее напряженной.

Тем временем окружение бывшего президента Порошенко явно пребывает в нервозном состоянии. В четверг регламентный комитет Верховной рады рекомендовал лишить права голоса на пять ближайших заседаний соратницу Порошенко, бывшего первого вице-спикера Ирину Геращенко.

Поводом стало истеричное выступление Геращенко во вторник. Бывшая вице-спикер заявила, что «пять лет назад «зеленые человечки» захватили Крым (так в Киеве называют воссоединение России и полуострова – прим. ВЗГЛЯД), а сейчас «зеленые человечки» захватывают украинский парламент». Когда ей попытались возразить, то Геращенко потребовала от спикера Рады Дмитрия Разумкова «успокоить свой югенд». В итоге Геращенко просто отключили микрофон.

Также в четверг появились сообщения о разоружении и отводе в тыл наиболее одиозных «добровольческих батальонов», воюющих на стороне Украины против непризнанных республик Донбасса.