Взгляд
13 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 11:34  |  vz.ru
Разделы

Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
Перейти а раздел…

За что Путин выпил двадцать лет спустя

Владимир Путнн на встрече с бывшими ополченцами в БотлихеФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин выпил рюмку водки за тост, произнесенный им двадцать лет назад в дагестанском Ботлихе. Тогда местные жители вместе с военными противостояли вторжению банд террористов. Президент вернулся в высокогорное село и выполнил обещание, данное в августе 1999 года дагестанским ополченцам. Но этот глубоко символичный жест касается не только той войны, не только Дагестана – но и всей России. Подробности...
Перейти а раздел…

Малую авиацию в России воскресят советскими разработками

Моноплан Ан-14 или «Пчелка» выпускался до 1972 годаФото: Муравин Юрий/ТАСС
Неожиданным результатом завершился конкурс проектов самолетов, которые должны заменить «кукурузник» Ан-2 – «рабочую лошадку» малой гражданской авиации. Совсем недавно «преемником» советского самолета называли биплан «Байкал», почти готовый к производству. Но Минпромторг сделал ставку на проект, который очень далек от реализации. В чем недостатки и преимущества у выбранной замены «кукурузнику»? Подробности...
Перейти а раздел…

Окружение Зеленского засомневалось в НАТО

Зеленский выразил готовность обсудить «формулу Штайнмайера», чего давно добивалась и МоскваФото: Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС
Киев намекнул на свою готовность к уступкам Москве. В окружении Зеленского прозвучали заявления о возможной высылке с Украины американских военных инструкторов и отказе от курса на вступление в НАТО. Радикалы обвинили Зеленского в том, что тот «отдался Кремлю». Впрочем, сам президент Украины заявил, что намерен в ближайшее время продолжить общение с Путиным. Подробности...
Перейти а раздел…

Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия – это другая Европа

Владимир Можегов, публицист
Нашей стране возможно все. Исторически нам открыты любые векторы и возможности развития. К чему же призвана Россия сегодня? Какую сторону принять ей в спорах между нынешней Европой, Америкой и Китаем? Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

США и Китай начали битву за советские технологии на Украине

Павел Волков, публицист
Пока мировые державы бьются за советское наследие, Россия постепенно осваивает выпуск недостающих двигателей на своей территории. Хотя объективно моторостроительный гигант нужен только ей. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    Зеленский разоружает чеченцев и нацистов

    Где и как живут российские шпионы-перебежчики

    Фокус не удался. Шотландия будет свободной. Брексит уничтожит Британию

      Перейти а раздел…

      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
      Подробности...

      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
      Подробности...

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата загорелся в Словении

      Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве зажгли в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и привезена в Словению спецбортом Министерства обороны России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «SantaGreen»: Выращивание микрозелени с пользой для общества

        «WriteTight»: Подписи для уверенных в себе людей

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

          Перейти а раздел…
          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
          • Одобряю

          • Не одобряю

          • Мне безразлично

          Какая славянская страна является для России самой дружественной?
          • Белоруссия

          • Болгария

          • Сербия

          • Украина

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о наказании чиновников за бегство «американского шпиона» Смоленкова
              Россия пояснила, каким видит мирный договор с ЯпониейЗеленский рассказал о подготовке нового обмена заключенными с РоссиейВ России готовят масштабную программу обновления городского транспортаЛитва закупит крупную партию российского СПГ
              Роскомнадзор потребовал заблокировать два мессенджераСША решили вернуть России украденные документыСША сообщили о сошедшем с орбиты российском военном спутникеНемецкие СМИ рассказали о проклятии советского наследия
              США сообщили о сошедшем с орбиты российском военном спутникеНа Украине предрекли коллапс из-за угрозы потери транзита газаСобчак показала свадебное платьеОмская школьница пожаловалась в полицию на секс по обоюдному согласию

              «есть несколько идей»


              Зеленский собрался отбирать Крым у России «не только словами»

              «белорусские друзья»


              Россия оценила позицию Белоруссии по вопросам Крыма, Абхазии и Южной Осетии

              «конфронтационная логика»


              Лавров указал на провал попыток США получить абсолютное военное превосходство

              Видео

              шальные батальоны


              Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса

              война газопроводов


              Польша сделала Украине подарок за счет России

              рекорд на YouTube


              За что снова убили Гуфа

              американский курс


              За что Трамп уволил самого антироссийского члена своей команды

              викторина


              Кто совершал преступления в космосе?

              Не братья-славяне


              Максим Соколов: Варшавская мелодия для русских отыграла

              С жиру бесятся


              Сергей Мардан: Москва со своими протестами стала похожа на Шарикова

              Союз нерушимый


              Глеб Простаков: Для Лукашенко наступают трудные времена

              на ваш взгляд


              Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?

              Окружение Зеленского засомневалось в НАТО

              Зеленский выразил готовность обсудить «формулу Штайнмайера», чего давно добивалась и Москва   13 сентября 2019, 11:16
              Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС
              Текст: Никита Голобоков,
              Андрей Резчиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Киев намекнул на свою готовность к уступкам Москве. В окружении Зеленского прозвучали заявления о возможной высылке с Украины американских военных инструкторов и отказе от курса на вступление в НАТО. Радикалы обвинили Зеленского в том, что тот «отдался Кремлю». Впрочем, сам президент Украины заявил, что намерен в ближайшее время продолжить общение с Путиным.

              Президент Украины Владимир Зеленский в четверг сообщил, что готовит дорожную карту по Минским договоренностям. «Мы разрабатываем карту выполнения Минских соглашений с четкими сроками», – заявил Зеленский, передает РИА «Новости». Также украинский лидер заявил, что лидеры «нормандской четверки» в ходе встречи планируют обсудить «формулу Штайнмайера». Напомним, что Москва ранее как раз и настаивала на выполнении этой формулы.

              Зеленский выразил надежду на то, что «нормандская четверка» соберется еще до конца сентября. Он сказал, что намерен в ближайшее время обсудить с Владимиром Путиным сроки саммита, но при этом не будет лично видеться с ним до «нормандской четверки».

              Накануне из уст соратников Зеленского прозвучали заявления, в которых многие также увидели признаки готовности Киева к уступкам Москве. Так выяснилось, что вице-премьер по евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, будто Украине пора прекратить стучаться в закрытые двери НАТО «и умолять «возьмите нас». Такое признание топ-чиновник сделал на этой неделе, причем во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. «Мы должны работать таким образом, чтобы они поняли, что без нас они слабее, чем с нами», – заявил Кулеба.

              Похожую мысль одновременно выразил в интервью ТСН глава комитета Верховной рады по внешней политике, член пропрезидентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко. Он заявил, что прежде чем вступать в НАТО, Украина должна решить свои внутренние проблемы. Депутат убежден, что страну не позовут в альянс до тех пор, «пока у нас никто не отвечает за взрывы на складах», а некоторые солдаты «занимаются ерундой» на линии фронта.

              На заявления Кулебы тут же откликнулись в оппозиционной фракции «Европейская солидарность», созданной сторонниками Петра Порошенко. «Заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на членстве в НАТО, означает фактически сворачивание евроатлантической интеграции Украины», – заявила депутат Виктория Сюмар. «В конце концов, этого хочет Путин», – возмущается депутат. 

              Скандально известный блогер Карл Волох, которого цитирует Strana.ru, тоже заявил о победе Путина. «Фраза «нас никто в НАТО не ждет» переводится на человеческий язык как «отдаемся на волю Путина». Никакого другого значения она не имеет», – предостерегает Волох. 

              Кулеба поспешил оправдаться, заявив, что курс Украины в НАТО остается прежним. «Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель – и даже говорят, что уже с трибуны Верховной рады меня раскритиковали», – написал чиновник в Facebook.

              Напомним, менее полугода назад Верховная рада с подачи президента Порошенко исправила конституцию Украины, закрепив в ней курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО. Тот факт, что ни Евросоюз, ни НАТО сами Украину туда не зовут, никого в парламенте не смутил. Хотя еще 10 лет назад на своем саммите в Бухаресте альянс действительно пообещал Киеву членство, но только когда-нибудь в будущем. В марте этого года альянс предоставил Украине статус «страны-аспиранта», то есть он дал знать, что в курсе желания Киева получить полноценное членство. Но не более того. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в НАТО в ближайшие годы все равно нереально и Киеву следует сосредоточиться на выполнении соглашения об ассоциации с ЕС.  

              Впрочем, депутат Яременко не исключил возможности переговоров с Москвой с целью восстановить взаимное доверие путем небольших уступок. Одним из таких шагов он назвал вывод американских военных инструкторов с Украины. «Я и говорю о восстановлении доверия путем переговоров, реализации каких-то конкретных маленьких действий, возвращения пленных», – добавил Яременко. Как известно, на Украине работает порядка 600 инструкторов и экспертов из стран НАТО, которые обучают украинских военных.

              Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной раде, в прошлом – соперник Зеленского на президентских выборах Юрий Бойко пока не видит в действиях президента готовности к компромиссу. «Думаю, заявления Кулебы о том, что Украина «не будет стучаться в закрытую дверь» НАТО, и слова Яременко о готовности удалить из страны натовских инструкторов свидетельствуют о разновекторной позиции этих двух конкретных политиков, а не о каких-то реальных намерениях команды Зеленского, – заявил он газете ВЗГЛЯД. – Действительным сигналом, что новая администрация настроена на нормализацию отношений с Россией, могли бы стать подобные заявления от президента или главы МИД, но их нет».

              Факты же свидетельствует о том, что главным подкомитетом в комитете по нацбезопасности в новой Верховной раде стал комитет по адаптации вооруженных сил под стандарты НАТО, отметил Бойко. «То есть в действительности мы видим преемственность политики новой власти по отношению к предыдущему режиму», – посетовал он.

              Но в экспертной среде все же полагают, что Кулеба и Яременко «не могли делать подобные заявления относительно отношений с НАТО без санкции Зеленского». «Вероятно, об этом их попросила команда украинского президента, и эти выступления можно рассматривать как сигнал», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

              По мнению политолога, лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон неслучайно уверенно заявили, что очередная встреча в «нормандском формате» может состояться уже в ближайшее время.

              «Это говорит о том, что в Киеве готовы на какие-то уступки Москве»,

              – предположил эксперт. Однако не стоит торопиться и делать какие-то глобальные выводы, предупреждает Погребинский, сейчас идут «сложные подковерные переговоры, мы не знаем деталей и не можем судить, чего в действительности ждет Зеленский от встречи в «нормандском формате».

              «В действительности никаких признаков готовности Киева выполнять Минские договоренности, кроме разведения войск на линии соприкосновения в Донбассе, я не вижу», – объяснил эксперт. Но Погребинский признал, что заявление Яременко о возможной высылке натовских инструкторов свидетельствует – общая атмосфера диалога Украины и России стала менее напряженной.

              Тем временем окружение бывшего президента Порошенко явно пребывает в нервозном состоянии. В четверг регламентный комитет Верховной рады рекомендовал лишить права голоса на пять ближайших заседаний соратницу Порошенко, бывшего первого вице-спикера Ирину Геращенко.

              Поводом стало истеричное выступление Геращенко во вторник. Бывшая вице-спикер заявила, что «пять лет назад «зеленые человечки» захватили Крым (так в Киеве называют воссоединение России и полуострова – прим. ВЗГЛЯД), а сейчас «зеленые человечки» захватывают украинский парламент». Когда ей попытались возразить, то Геращенко потребовала от спикера Рады Дмитрия Разумкова «успокоить свой югенд». В итоге Геращенко просто отключили микрофон.

              Также в четверг появились сообщения о разоружении и отводе в тыл наиболее одиозных «добровольческих батальонов», воюющих на стороне Украины против непризнанных республик Донбасса.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............