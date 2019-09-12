Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса

Появились сообщения о разоружении и отводе в тыл наиболее одиозных «добровольческих батальонов», воюющих на стороне Украины против непризнанных республик Донбасса. Речь идет и об отъявленных нацистах, и о чеченцах, в свое время противостоявших российской армии. Чем известны эти формирования и что означает происходящее?

На Украине сообщили о сдаче оружия тремя бывшими добровольческими батальонами непонятного подчинения: чеченского имени шейха Мансура, батальона ОУН* Кохановского и 8-го батальона ДУК «Правый сектор*» «Аратта» («арийцы»). Частично добровольцы сдали оружие сотрудникам МВД. Частично передали его на хранение на склады. При этом речь не идет о расформировании этих подразделений и они не выводятся из зоны военных действий навсегда, как ранее уже говорилось.

Люди главы МВД Арсена Авакова пришли за оружием добрбатов в глубоком тылу. Большая часть личного состава была выведена на базы второй линии вместе с личным оружием для переформирования. Тяжелая техника и боеприпасы были оставлены на линии фронта.

Украинская сторона утверждает, что вывод боевой техники добрбатов невозможен как раз из-за Минских соглашений и участия в процессе наблюдательной миссии ОБСЕ. Тяжелая техника должна находиться на определенных Минскими соглашениях пунктах и никак оттуда не перемещаться. Это манипулирование словами, поскольку таким образом артиллерия и танки, ранее принадлежавшие разоружаемым добрбатам, остаются на линии фронта. А вот при некотором напряжении доброй воли их можно было бы вывести на тыловые полигоны в Киевской и Черниговской областях, согласовав этот процесс с мониторинговой миссией. А так по факту остатки крайне злобных добрбатов сдали только минометные выстрелы, взрывчатку и прогнившие цинки от гранатометных выстрелов.

При этом на тыловых базах в прифронтовой зоне во втором эшелоне остались габаритные вооружения, которые не были официально переданы добрбатам – это вооружение, которым они просто самостоятельно обзавелись в ходе вооруженных действий. Путем захвата складов, спонсорской помощи, централизованного снабжения – уже не важно.

Тут же появилась версия, что это событие чуть ли не эпохальное, означающее очередной шаг президента Владимира Зеленского к мирной политике в Донбассе. Некоторые комментаторы решили, что это чуть ли не подготовка к новому раунду переговоров в рамках нормандского и минского процессов. В реальности это лишь разоружение или частичное обезоруживание наиболее странных и одиозных вооруженных группировок, формально не входящих в состав министерства обороны. Операция больше похожа на театрализованную постановку. Событие назрело давно, к внешней политике никакого отношения не имеет. От этих людей начали избавляться еще при Порошенко, это чисто внутренняя история, которую, конечно, при некоторой доле воображения можно представить как миролюбивую акцию.

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Особого упоминания достоин так называемый батальон имени шейха Мансура, который уже упоминался выше. Он был составлен из беглых «непримиримых» чеченцев из Западной Европы.

Решение о его формировании было принято в 2014 году в столице Дании Копенгагене, где базируется организация «Свободный Кавказ». По численности «батальон» в лучшие свои времена никогда не превышал двухсот человек. В большинстве своем это были ветераны двух чеченских кампаний, бежавшие в Европу после 2001 года. Организационно он был вторичен по отношению к «батальону имени Джохара Дудаева», который был фактически разгромлен. В какой-то момент батальон имени Дудаева распался на три конкурирующие группы, которые развели по разным участкам фронта – от Луганска до Мариуполя. После гибели командира батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева новую группу возглавил его заместитель Муслим Чеберлоевский, а состав батальона пополнился ингушами.

Чеченский батальон был источником проблем, а не важной боевой единицей, несмотря на богатый военный опыт его участников.

Боевой выхлоп от батальона имени шейха Мансура был невелик. Они участвовали в затяжных боях за Широкино, в ходе которых просто сожгли половину села. Широкино переходило из рук в руки бесчисленное количество раз, и чеченцы в итоге были выведены оттуда зимой в степь под Волноваху. Там им было холодно и неуютно. Далеко перебазироваться они не хотели, поскольку в Мариуполе построена крупная и внешне симпатичная мечеть, прихожанином которой стал Муслим Чеберлоевский.

В батальоне числились и Амина Окуева, украинка из Одессы, вышедшая замуж за чеченца Адама Осмаева, обвинявшегося в попытке организации покушения на Владимира Путина и принявшаяся выдавать себя за природную чеченку, «изгнанную русскими оккупантами». 30 октября 2017 года Окуева была убита под Киевом, а Осмаев ранен. Их машину обстреляли из засады. При загадочных обстоятельствах в Турции умер Илес Дадакаев, позывной «Марат», легендарная у «непримиримых» чеченцев фигура, у которого якобы был конфликт с четой Осмаев – Окуева на почве расходования денег, выделяемых чеченской диаспорой.

В итоге «батальон имени шейха Мансура» сократился до буквально двух десятков человек неизвестного подчинения. По сути – банда. Муслим Чеберлоевский продолжал настаивать, что он административно входит в состав подразделений ДУК «Правый сектор» (запрещена в России), но в Киеве полагали, что такого рода уже не военные, а скорее пропагандистские структуры должны находиться в составе минобороны. Даже чисто юридически добрбат имени шейха Мансура не мог таковым считаться, поскольку добровольческие батальоны были еще в 2014 году переформатированы в «территориальные батальоны» и четко привязывались к той области Украины, в которой формировались. Более того, они финансировались из областных бюджетов и на основе «военного налога» и просто поборов с местных предпринимателей. «Чеченской области» в составе Украины нет, и батальон имени шейха Мансура юридически не может быть территориальным батальоном, тем более что результата от него никакого.

Примерно похожие истории можно рассказать и про другие два батальона, разоруженные сейчас: батальон ОУН Кохановского и 8-й батальон «Аратта» Андрея Гергерта.

«Аратта» – весьма причудливое подразделение. Там группировались люди, искренно считающие, что украинцы – это потомки скифов, и вообще сторонники такого рода экзотических теорий украинской идентичности кухонного происхождения. Именно в составе «Аратты» и еще батальона «Сармат» (сарматы – это те же скифы, вид сбоку) было максимальное число людей, использовавших в быту свастику и другие дискредитированные арийские символы. Их легко можно записать в неонацисты, просто в качестве «арийцев» и «избранного народа нордической расы» они полагали в первую очередь украинцев, а уже затем арийцев поменьше (всякие там немцы).

Батальон ОУН Кохановского формировался в Нежине Черниговской области сперва на основе территориального отряда, но также перерос именно в политическое объединение, копировавшее символику и принципы ОУН старого образца (при Гитлере и до разгрома подполья на Западной Украине в середине 1950-х годов).

Эти три группы военной силы уже давно не представляли, а идеологической и подавно.

Отморозки из ОУН, «Аратты» и прочих «древних арийцев» давно уже раздражали всех. Репортажи о людях со свастикой на шевронах и на телах стали регулярно появляться в западных СМИ начиная с 2015 года. А это очень травмирующая для западноевропейской общественности ситуация. Кроме того, в украинском обществе накопилась общая неприязнь к «идеологическим» добрбатам после истории с откровенно садистским и бандитским батальоном «Торнадо». К тому же эти группировки (батальонами их назвать сложно просто из-за низкой численности) продолжали настаивать на своей самодостаточности и отказывались переходить в подчинение минобороны. А это создавало дополнительную неразбериху на фронте.

Устранение с идеологического поля персонажей типа «древних украинских арийцев» и «непримиримых» чеченцев можно только приветствовать, но не следовало бы считать это каким-то сверхъестественным событием. Кроме того, многие группировки и так выведены на вторую линию. Реагировать на каждый вздох из Киева – слишком много чести. Нам же будет достаточно только приказа о прекращении огня и реального воплощения в жизнь минских договоренностей. А там – хоть всех разоружите.

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