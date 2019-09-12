Разоружению украинских добробатов в Донбассе дали объяснение

Разоружение добровольческих формирований нацгвардии Украины в Донбассе связано с подготовкой встречи в «нормандском формате», сообщают украинские СМИ.

Накануне бойцы трех добробатов добровольно передали оружие правоохранителям. В передаче оружия принимали участие батальон им. Шейха Мансура, ОУН* (организация запрещена в России) и 8-й батальон Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, передает «Страна».

В официальном заявлении правоохранителей говорится, что решение расстаться с арсеналом оружия приняли сами добровольцы. При этом, по словам источника в СБУ, часть вооружения была оставлена на базах добробатов.

«То, что вчера и сегодня сдали – это лишь половина того, что было у батальонов, это своего рода показательное мероприятие», – утверждает сотрудник СБУ.

По его словам, из Донбасса не вывезли пушки и минометы, а также боеприпасы к ним, поскольку «это слишком габаритное оружие и их бы просто не выпустили с ним». Также оставили на базах гранаты, взрывчатку, а личное оружие бойцы забрали с собой.

Также источник отметил, что к выводу добробатов с линии фронта их руководство готовилось давно. «Материально-техническую часть», по его словам, вывозили на заранее подготовленные базы в мирных областях Украины.

Как утверждает издание, разоружение добробатов является «показательным выступлением» при подготовке встречи в «нормандском формате», так как Минские соглашения требуют вывода незаконных воинских формирований из Донбасса.

При этом показательное разоружение «может добавить очков» президенту Украины Владимиру Зеленскому, отмечает «Страна».

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран «нормандского формата» в сентябре.

В Кремле назвали эффективными для урегулирования конфликта в Донбассе только те шаги, которые направлены на выполнение обязательств по Минским соглашениям.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг урегулирования в Донбассе с учетом обмена заключенными между Россией и Украиной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД