Разоружению украинских добробатов в Донбассе дали объяснение

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Речной флот России ждет кардинальное обновление

Современные круизные лайнеры выводят речной флот России на новый уровеньФото: Михаил Солунин/ТАСС
Впервые за несколько десятков лет Россия построила собственный речной круизный лайнер. Спущенное на воду в Нижнем Новгороде судно «Мустай Карим» не только задаст новый уровень комфорта на фоне устаревших лайнеров советского времени. Строительство серии подобных судов – важнейший проект для всей российской промышленности. Подробности...
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Шойгу очистит Приднестровье от советских снарядов

Шойгу лично занимается восстановлением мира в Приднестровье с начала 90-х годовФото: Вадим Савицкий/ТАСС
Россия и Молдавия намерены утилизировать боеприпасы, лежащие на складах Приднестровья со времен СССР. Это планировалось сделать еще в 1997 году, но дело сдвинулось с мертвой точки лишь на днях – после визита в Молдавию министра обороны Сергея Шойгу. Президент Додон признал, что закрытие складов поможет разрядить напряженность в этой горячей точке. Подробности...
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За что снова убили Гуфа

Тимати и Гуф разочаровали поклонниковФото: Тимати/Youtube
Музыкант Тимур Юнусов, больше известный как Тимати, удалил со своего аккаунта на YouTube клип на песню «Москва», которую он записал совместно с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Почему песня вызвала ярость поклонников этих известных в молодежной среде музыкантов и какие выводы можно сделать из произошедшего? Подробности...
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Британия вступает в состояние полураспада

Отделение Шотландии от Британии на фоне Брексита представляется весьма вероятным сценариемФото: Stewart Kirby/Zuma/ТАСС
Против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона взбунтовалась судебная власть целого региона – Шотландии, грозя сорвать его интригу по выводу Британии из ЕС. Помимо прочего, это нужно воспринимать как намек: если премьер-министр доведет свою затею до конца, Великобритания рискует лишиться Шотландии и буквально развалиться на части. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Идеологический враг придает нашей жизни смысл и цель

Алексей Алешковский, сценарист
Сон разума рождает чудовищ. Мы не хотим слушать друг друга, мы не хотим говорить друг с другом. Кто не с нами, тот против нас: если эта большевистская мудрость до сих пор руководит нами, какой смысл говорить о свободе и демократии. Подробности...
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Что не так с российским феминизмом

Антон Крылов, журналист
Интернет-скандалистки полностью загораживают собой хрупкое тельце нормального, а не экстремального российского феминизма. В результате многие мужчины и женщины не верят, что умные и неагрессивные феминистки в принципе существуют в природе. Подробности...
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Мусор заставил забыть про ядерные ракеты

Андрей Кортунов, Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД)
Что сегодня больше угрожает существованию человечества – стратегические ядерные ракеты или одноразовые пластиковые пакеты? Здравый смысл подсказывает, что все-таки, скорее, ракеты. Подробности...
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              Разоружению украинских добробатов в Донбассе дали объяснение

                 12 сентября 2019, 14:39
              Фото: Gleb Garanich/Reuters
              Текст: Евгения Шестак

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              Разоружение добровольческих формирований нацгвардии Украины в Донбассе связано с подготовкой встречи в «нормандском формате», сообщают украинские СМИ.

              Накануне бойцы трех добробатов добровольно передали оружие правоохранителям. В передаче оружия принимали участие батальон им. Шейха Мансура, ОУН* (организация запрещена в России) и 8-й батальон Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, передает «Страна».

              В официальном заявлении правоохранителей говорится, что решение расстаться с арсеналом оружия приняли сами добровольцы. При этом, по словам источника в СБУ, часть вооружения была оставлена на базах добробатов.

              «То, что вчера и сегодня сдали – это лишь половина того, что было у батальонов, это своего рода показательное мероприятие», – утверждает сотрудник СБУ.

              По его словам, из Донбасса не вывезли пушки и минометы, а также боеприпасы к ним, поскольку «это слишком габаритное оружие и их бы просто не выпустили с ним». Также оставили на базах гранаты, взрывчатку, а личное оружие бойцы забрали с собой. 

              Также источник отметил, что к выводу добробатов с линии фронта их руководство готовилось давно. «Материально-техническую часть», по его словам, вывозили на заранее подготовленные базы в мирных областях Украины.

              Как утверждает издание, разоружение добробатов является «показательным выступлением» при подготовке встречи в «нормандском формате», так как Минские соглашения требуют вывода незаконных воинских формирований из Донбасса. 

              При этом показательное разоружение «может добавить очков» президенту Украины Владимиру Зеленскому, отмечает «Страна». 

              Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран «нормандского формата» в сентябре.

              В Кремле назвали эффективными для урегулирования конфликта в Донбассе только те шаги, которые направлены на выполнение обязательств по Минским соглашениям. 

              Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг урегулирования в Донбассе с учетом обмена заключенными между Россией и Украиной.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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