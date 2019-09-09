Киев заявил о готовности Зеленского к встрече в нормандском формате

Украинский лидер Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран «нормандского формата» в сентябре, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Мы планируем в ближайшее время проведение этой встречи в нормандском в формате. Я могу сказать, что есть инициатива провести это в ближайшее время. Как минимум президент Зеленский готов это сделать не только до декабря, а в этом месяце», – цитирует ТАСС Пристайко.

По его словам, договоренности об этом есть «фактически» со всеми участниками переговорного процесса.

Также Пристайко заявил, что визит Зеленского в США начнется 23 сентября. При этом глава МИД не уточнил, когда состоится встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа.

«Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете», – пояснил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что смена власти на Украине поможет оживить «нормандский формат».

В конце августа президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопросы, связанные с подготовкой саммита «нормандской четверки».

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