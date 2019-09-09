Кремль назвал единственные эффективные шаги по урегулированию конфликта в Донбассе

Эффективными для урегулирования конфликта в Донбассе могут быть только те шаги, которые направлены на выполнение обязательств по минским соглашениям, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Эффективными могут быть только те шаги, которые направлены на выполнение обязательств по минским договоренностям», – передает его слова РИА «Новости».

Говоря о нормандском формате, он напомнил о телефонных переговорах Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«В целом подтверждается политическая воля на возобновление работы в нормандском формате на высшем уровне, но президент каждый раз подчеркивает необходимость субстантивной подготовки к такой встрече с тем, чтобы она была максимально результативной», – ответил Песков.

Накануне Путин провел телефонные переговоры с Макроном. В ходе разговора была подчеркнута безальтернативность минских договоренностей.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг урегулирования в Донбассе с учетом обмена заключенными между Россией и Украиной и последнего разговора Путина и Макрона.

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