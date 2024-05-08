МВД России объявило в розыск бывшего депутата Рады Мирошниченко

Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского

Украинский политолог Скачко раскритиковал версию СБУ о покушении на Зеленского

Tекст: Андрей Резчиков

«В окружении Зеленского поняли, что пока он у власти, никакого перемирия и спасения Украины от депопуляции не будет. Это в духе заговоров против Гитлера в последний период его правления», – считает украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, действия украинских офицеров могли быть спонтанным шагом.

Эксперт не исключил пиар-акции, рассчитанной на то, чтобы «поднять акции Зеленского внутри Украины». «Возможно, подконтрольные Банковой СМИ попытаются снять с офиса Зеленского обвинения в терроризме и перебросить их на Россию, мол, Москва нарушает собственное обещание, данное еще бывшему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не трогать Зеленского», – добавляет Скачко.

«В целом Зеленского охраняет не только собственная охрана, но и представители британской разведки MI6, поэтому вопрос с его безопасностью не стоит так резко. Если только, конечно, эти офицеры не были смертниками», – добавляет Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

По его словам, в украинском обществе накапливается понимание того, что «мы боремся за что-то не то». Все большее неприятие вызывают уличные облавы на людей с целью отправки в горнило боевых действий. «Окружение Зеленского – тоже часть украинского общества. Страна уже находится в состоянии катастрофы, экономика отсутствует», – подчеркивает спикер.

Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины. Они якобы готовили покушение на Зеленского. По данным украинских СМИ, среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.



Как пишет украинское издание «Страна», Гука задержали в Конча-Заспе, «где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров». «При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается) Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху», – говорится в публикации.

По версии СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе главой спецслужбы Василием Малюком и руководителем Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

При этом в украинской экспертной среде сомневаются в том, что за попытками покушения на Зеленского стоит ФСБ и другие российские спецслужбы. Как пишет политолог Константин Бондаренко, «иногда лидер государства перестает соответствовать интересам общества». Он привел в пример ситуацию в фашистской Германии и заговоры высшего военного руководства против Адольфа Гитлера.