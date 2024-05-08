  • Новость часаВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    15 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Молдавия при Санду косплеит Прибалтику

    Даже в проплаченном материале президент Молдавии Майя Санду не может достойно ответить на неудобные вопросы. И такой простодушный ответ на вопрос про румынский паспорт: а че, я как все, у нас миллион человек в стране имеют румынский паспорт, ерунда, дело житейское...

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Дугин объяснил саморазрушение Запада

    Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Особая речь Путина

    Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

    11 комментариев
    8 мая 2024, 00:43 • Новости дня

    МВД России объявило в розыск бывшего депутата Рады Мирошниченко

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-депутат Верховной рады Украины, журналист Игорь Мирошниченко объявлен в розыск по статье УК, свидетельствует база МВД России.

    Статья, по которой Мирошниченко объявлен в розыск, не указана, передает РИА «Новости».

    Мирошниченко был депутатом Рады в 2012–2014 годах, в 2015–2020 годах – депутатом Киевского городского совета. В 2016 году участвовал в блокировании входа в российское посольство в Киеве, где проводилось голосование на выборах в Госдуму.

    Напомним, МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая бывших министров.

    7 мая 2024, 07:59 • Новости дня
    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    New York Times: Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России

    Си Цзиньпин твердо ответил Западу после заявлений Макрона о России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Стремление французского президента Эммануэля Макрона убедить председателя Китая Си Цзиньпина «надавить» на Россию по украинскому вопросу не привело к ощутимым результатам, пишет The New York Times.

    Отмечается, что Си Цзиньпин твердо выступил против критики страны за дружеские отношения с Россией, подчеркнув, что он выступает против перекладывания ответственности за украинский кризис на третьи страны, передает «Газета.Ru».

    Также китайский лидер отметил, что Пекин не стоял у истоков конфликта на Украине и не является одной из сторон.

    По мнению издания, это «сердитое замечание» адресовано США.

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    7 мая 2024, 15:48 • Новости дня
    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии

    Захарова: Россия может ударить по военным объектам Британии в случае реализации угроз Лондона

    В МИД назвали условие ответного удара по военным объектам Британии
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории России оставляет за собой право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова объяснила, что Россия оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, как на Украине, так и на другой территории, передает ТАСС.

    Она назвала слова об ударах по России министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона «чем-то абсолютно безумным», и алогичным, поскольку Британия заявляла до этого абсолютно противоположное.

    Ранее в МИД России предупредили посла Великобритании в Москве Найджела Кейси, что ответом на удары Киева британским оружием по России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами.

    Во время посещения Киева Дэвид Кэмерон заявил о праве использования ВСУ вооружений, предоставленных Лондоном, для нанесения ударов по России.

    Россия начала подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. Решение принято на фоне риторики европейских лидеров о возможном вводе сухопутных войск стран НАТО на Украину и применении дальнобойного оружия для ударов по России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, остудит ли это пыл западных политиков.

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    7 мая 2024, 08:16 • Новости дня
    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра

    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра для усиления флангов

    ВСУ начали подтягивать резервы в район Часова Яра
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев стягивает резервы в Константиновку для усиления флангов украинской группировки в районе Часова Яра, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Константиновку переброшены дополнительные силы ВСУ, призванные усилить фланги в районе Часова Яра, идентифицировать их пока не удается, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские атаковали позиции ВС России у Часова Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.

    Коментарии (17)
    7 мая 2024, 14:52 • Новости дня
    ВСУ потеряли еще один Abrams

    Минобороны: ВСУ потеряли почти 400 человек и танк Abrams в зоне работы группировки «Центр»

    ВСУ потеряли еще один Abrams
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Центр» ВС России нанесли поражение ВСУ в районах Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

    Группировка «Центр» ВС России улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ около Ленинского, Новокалиново, Семеновки и Соловьево ДНР, отразила контратаку штурмовой группы противника у Очеретино. Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams, две американские боевые машины пехоты Bradley, две бронемашины, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», а также четыре 122-мм гаубицы Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла поражение формированиям ВСУ поблизости от Водяного, Макаровки и Пречистовки ДНР, отразила контратаку штурмовой группы 123-й бригады теробороны под Старомайорским в ДНР. Потери ВСУ – до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, 155-мм американская гаубица М198 и 152-мм гаубица Д-20.

    Группировка войск «Днепр» нанесла огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах Работино и Вербового Запорожской области. Потери противника – до 40 военнослужащих, две 155-мм гаубицы М777 производства США.

    В Минобороны сообщили, что группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение ВСУ рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским ЛНР. Потери противника – до 335 военнослужащих, танк Leopard-1 производства ФРГ, американский бронетранспортер М113 , две боевые бронемашины. Кроме того, поражены 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм британская гаубица L-119, две станции РЭБ, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Также сообщается, что подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое ДНР. Потери противника – до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две 122-мм самоходные артустановки «Гвоздика», 152-мм гаубица «Мста-Б», 100-мм пушка МТ-12, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

    Ранее сообщалось, что российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ.

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    7 мая 2024, 07:47 • Новости дня
    Миссия Украины в ООН предприняла попытку сорвать акцию о фронтовиках в Нью-Йорке

    Tекст: Александра Юдина

    Постпредство Украины при ООН в Нью-Йорке и консульство страны в этом городе обращались в местную мэрию с целью сорвать акцию в память о погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

    По информации осведомленного источника, постпредство  Украины, а также украинское генконсульство направляли в администрацию Нью-Йорка письма с призывами отменить возложение цветов к памятнику воинам Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в Нью-Йорке, по данным издания, со своей стороны «пытались действовать» украинские активисты со связями в данных организациях.

    По словам информатора, представители Украины обратились к активистам, чтобы те попытались обвинить митинг в пророссийской пропаганде.

    Напомним, в Нью-Йорке состоялось шествие, посвященное памяти ветеранов Второй мировой войны, его попытались сорвать и американские провокаторы.

    В России было принято решение не проводить традиционное шествие Бессмертного полка в очном формате. Новые форматы «Бессмертного полка» проводятся как в России, так и за рубежом.

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    7 мая 2024, 21:02 • Новости дня
    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий

    В США рассказали, почему ВСУ теряют много территорий

    В США назвали причины потери ВСУ больших территорий
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военнослужащие ВСУ часто убегают с поля боя или сдаются в плен ВС России, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

    Также он сообщил, что в рядах ВСУ много раненых, которые не могут покинуть поле боя. В таком случае, по мнению Макгрегора, им приходится сдаваться в плен, чтобы получить медицинскую помощь, пишет «Московский комсомолец».

    Макгрегор предположил, что в дальнейшем пленных будет еще больше.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого.

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    7 мая 2024, 10:09 • Новости дня
    Танкисты разгромили опорные пункты ВСУ у границы с Белгородской областью

    Российские танкисты разгромили опорные пункты ВСУ у границы с Белгородской областью

    Танкисты разгромили опорные пункты ВСУ у границы с Белгородской областью
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Экипаж танка Т-80БВ группировки прикрытия госграницы уничтожил опорные пункты и личный состав ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе, сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, разведка с помощью беспилотника выявила местоположение противника. Изучив местность, разведчики установили, что в данном районе нет мирных жителей, передает РИА «Новости».

    Известно, что экипаж танка Т-80БВ уничтожил опорные пункты вместе с личным составом ВСУ.

    Накануне ВС России выбили ВСУ из двух опорников под Белогоровкой.

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    7 мая 2024, 14:31 • Новости дня
    СБУ заявила о задержании якобы готовивших покушение на Зеленского офицеров

    Tекст: Кристина Цыцура

    Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ранее удалось задержать двух полковников управления госохраны Украины, которые якобы готовили покушение на президента Владимира Зеленского.

    По данным издания «Страна», был задержан начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам, передает РИА «Новости».

    Как заявили в СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками. Следили также за главой СБУ Василием Малюком и руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым.

    Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.


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    7 мая 2024, 14:29 • Новости дня
    Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

    Минобороны: Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ

    Российские войска поразили цех производства твердого ракетного топлива ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России за сутки поразили цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, поражены живая сила и техника противника в 128 районах. Кроме того, средствами ПВО сбиты 32 беспилотника, семь французских управляемых авиабомб Hammer и семь реактивных снарядов Vampire.

    Всего с начала СВО уничтожены 594 самолета, 270 вертолетов, 23817 беспилотников, 512 ЗРК, 15940 танков и других бронемашин, 1280 боевых машин РСЗО, 9364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21 535 единиц спецтехники.

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    7 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    В Аргентине началось рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину

    Суд Аргентины начал рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину

    В Аргентине началось рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Аргентинский суд начал рассмотрение дела об экстрадиции на Украину россиянина Игоря Чуркина, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о совершении преступления, сообщил его адвокат Кристиан Рубилар.

    Рубилар намерен доказать, что экстрадиция Чуркина невозможна, так как он подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине, а также начал процесс получения аргентинского гражданства. По его словам, после предоставления статуса беженца решение об экстрадиции не сможет быть осуществлено, передает ТАСС.

    Стоит отметить, что адвокат Чуркина столкнулся с трудностями при подготовке к судебному заседанию. Он заявил, что судебный переводчик, не скрывая неприязнь, поскольку она с Украины, отказалась выполнять свою работу.

    Напомним, Игорю Чуркину на Украине заочно предъявили обвинения в незаконном завладении имуществом бывшего Львовского автомобильного завода.

    Задержанный в Аргентине по запросу Киева Чуркин был освобожден под подписку о невыезде

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    7 мая 2024, 20:26 • Новости дня
    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского

    Украинский политолог Скачко раскритиковал версию СБУ о покушении на Зеленского

    Эксперты оценили данные о срыве покушения на Зеленского
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Заявление СБУ о том, что ФСБ якобы планировала покушение на Владимира Зеленского, выглядит сомнительным. Речь идет скорее о спонтанном шаге украинских офицеров, которые хотят спасти страну, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее СБУ разоблачила на Украине «сеть агентов ФСБ», а также задержала двух полковников управления госохраны, которых обвиняют в попытке покушения на Зеленского.

    «В окружении Зеленского поняли, что пока он у власти, никакого перемирия и спасения Украины от депопуляции не будет. Это в духе заговоров против Гитлера в последний период его правления», – считает украинский политолог Владимир Скачко. По его словам, действия украинских офицеров могли быть спонтанным шагом.

    Эксперт не исключил пиар-акции, рассчитанной на то, чтобы «поднять акции Зеленского внутри Украины». «Возможно, подконтрольные Банковой СМИ попытаются снять с офиса Зеленского обвинения в терроризме и перебросить их на Россию, мол, Москва нарушает собственное обещание, данное еще бывшему премьер-министру Израиля Нафтали Беннету не трогать Зеленского», – добавляет Скачко.

    «В целом Зеленского охраняет не только собственная охрана, но и представители британской разведки MI6, поэтому вопрос с его безопасностью не стоит так резко. Если только, конечно, эти офицеры не были смертниками», – добавляет Дмитрий Офицеров-Бельский, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, в украинском обществе накапливается понимание того, что «мы боремся за что-то не то». Все большее неприятие вызывают уличные облавы на людей с целью отправки в горнило боевых действий. «Окружение Зеленского – тоже часть украинского общества. Страна уже находится в состоянии катастрофы, экономика отсутствует», – подчеркивает спикер.

    Во вторник Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании двух полковников управления госохраны Украины. Они якобы готовили покушение на Зеленского. По данным украинских СМИ, среди задержанных оказался начальник департамента управления госохраны Андрей Гук, которого обвиняют в сборе данных по охраняемым лицам.

    Как пишет украинское издание «Страна», Гука задержали в Конча-Заспе, «где у него частный дом площадью более 500 квадратных метров». «При обыске нашли оружие, которое якобы пропало в УГО еще 24 февраля 2022 года. Также нашли доказательства работы со спецслужбами РФ. Кроме этого, были изъяты взрывные устройства. Второго полковника (имя не указывается) Деркача задержали в Сумской области, куда он выехал на Пасху», – говорится в публикации.

    По версии СБУ, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе главой спецслужбы Василием Малюком и руководителем Главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Фигурантам предъявлены обвинения в госизмене и подготовке теракта. Им грозит пожизненное лишение свободы.

    При этом в украинской экспертной среде сомневаются в том, что за попытками покушения на Зеленского стоит ФСБ и другие российские спецслужбы. Как пишет политолог Константин Бондаренко, «иногда лидер государства перестает соответствовать интересам общества». Он привел в пример ситуацию в фашистской Германии и заговоры высшего военного руководства против Адольфа Гитлера.

      «Клаус фон Штауфенберг в 1944-м не был агентом НКВД и не работал на Россию – как и Людвиг Бек, Вильгельм Канарис и прочие посвященные в заговор. Просто они считали политику руководства Германии тупиковой и действовали как патриоты», – напомнил политолог.

      «Ни на что не намекаю, но считаю, что каждое неудавшееся покушение – это повод для несостоявшейся жертвы задуматься: а не стоит ли пересмотреть свои прежние позиции? Ведь хуже всего – это когда лидер достал свой собственный народ», – пишет Бондаренко в своем Telegram-канале.

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    7 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Петиция о приглашении иностранных войск появилась на сайте президента Украины

    На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой пригласить войска стран НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Петиция о приглашении войск стран членов Европейского союза, Британии и США на Украину зарегистрирована на сайте главы украинского государства.

    В обращении автора петиции к Зеленскому говорится, что необходимо срочно принять решение о просьбе военной помощи к странам Запада введения войск на территорию Украины, передает ТАСС.

    Петиция должна набрать 25 тыс. голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский. Пока ее подписали 25 человек.

    Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс предостерег от возможного втягивания США в украинский конфликт после заявления лидера демократов Хакима Джеффриса о потенциальной отправке войск в случае поражения Киева. До этого президент Франции Эммануэль Макрон снова не исключил отправки французских войск на Украину.

    В МИД Франции опровергли отправку «Иностранного легиона» на Украину. Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленной на подрыв поддержки» украинских властей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.

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    7 мая 2024, 09:15 • Новости дня
    Пленный боец ВСУ рассказал, как после удара по своим позициям его приняли за мертвого

    Пленный военнослужащий ВСУ Евгений Барук рассказал, как после удара по собственным позициям его сослуживцы решили, что он погиб, и оставили его на месте, сообщило Минобороны.

    Барук рассказал, что его два раза контузило во время минометного обстрела, в это время ВСУ начали отстреливаться, причем по своим же позициям, передает ТАСС.

    Пленный добавил, что после боя раненых эвакуировали, а про него подумали, что он мертв, и бросили на месте.

    Барук добавил, что его с больным сердцем и черепно-мозговой травмой забрали на фронт обманом, вызвав для постановки на учет в территориальном центре комплектования, а оттуда отправив прямо на фронт.

    Ранее пленный ВСУ рассказал об использовании необученных водителей для обороны Авдеевки.

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    7 мая 2024, 23:47 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
    ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Луганске
    @ кадр из видео t.me/new_militarycolumnist

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины обстреляли нефтебазу в Луганске, по предварительной информации, пострадали пять человек, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Пасечник сообщил в Telegram, что «враг нанес удар по мирному Луганску». Глава ЛНР подчеркнул, что сотрудники МЧС работают на месте пожара, необходимо потушить его, чтобы «защитить мирных жителей и их дома от огня». Нефтебаза находится в черте города.

    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в Telegram, что «по предварительным данным, нацисты атаковали мирный город ракетами ATACMS с радиусом действия 300 км из новой поставки США».

    Напомним, сообщалось, что в Луганске произошло несколько взрывов, на окраине города начался пожар.

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    7 мая 2024, 01:07 • Новости дня
    Испания и Польша подтвердили поддержку Украины

    Министры иностранных дел Испании и Польши подтвердили поддержку Украины на переговорах

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес провел переговоры со своим польским коллегой Радославом Сикорским по поводу ситуации на Украине, на которых было заявлено о поддержке обеими странами Киева.

    «Мы поддерживаем Украину в ее защите мира и суверенитета до тех пор, пока это необходимо», – приводит заявление Альбареса РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Испания под давлением НАТО согласилась передать Украине ракеты для Patriot

    При этом сами пусковые установки Мадрид отправлять не будет.

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    • Инаугурация президента Владимира Путина

    • Зеленский в розыске. Что это значит?

      МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко и других функционеров Киева, включая Павла Климкина и Арсена Авакова, который в России внесен в перечень экстремистов и террористов. Это не символическое, а историческое событие, которое определит дальнейшую политику России.

    • Еще одна причина провалов ВСУ

      На Западе нашли еще одну причину того, почему украинский фронт начал сыпаться, а российская армия с каждым днем занимает новые территории. Причина, впрочем, традиционная: коррупция. Причем ниточки тянутся к «зеленому кардиналу» Украины Андрею Ермаку.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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