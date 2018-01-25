СБУ с помощью НАТО открыла в Киеве центр кибербезопасности

Глава СБУ Василий Грицак открыл на базе департамента контрразведывательной защиты интересов государства в Киеве первый ситуационный центр по обеспечению кибернетической безопасности; поддержку в создании структуры оказали в НАТО.

«Ключевыми возможностями центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики. Они позволят предупреждать кибератаки, устанавливать их происхождение, анализировать для совершенствования противодействия. При поддержке международного сообщества на Украине будет создана сеть ситуационных центров кибербезопасности, базовым из которых станет киевский», – говорится в сообщении на странице СБУ в Facebook.

Также отмечается, что в 2017 году СБУ получила техническое оборудование и программное обеспечение для работы центра в рамках выполнения первого этапа Соглашения о реализации трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.

По словам Грицака, в 2017 году специалисты СБУ «зафиксировали и отразили более пятидесяти кибератак различной степени мощности, некоторые из которых по разрушительными последствиями могли быть гораздо хуже, чем знаменитый Petya-A».

Также отмечается, что сотрудники СБУ «установили именно российское происхождение последних масштабных кибератак», поскольку российские спецслужбы якобы превратили Украину в «полигон для отработки хакерских атак на другие страны».

«Мы с иностранными партнерами четко осознаем, что без сотрудничества и обмена опытом, невозможно эффективно противодействовать российской агрессии в киберпространстве», – отметил Грицак, поблагодарив НАТО за поддержку.

Напомн6им, в декабре комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам поддержал законопроект, согласно которому Вашингтон должен оказать Киеву помощь в укреплении его кибербезопасности, а также помочь бороться с «российской дезинформацией и пропагандой».