Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по Донбассу

У Киева есть план прекращения конфликта в Донбассе, представляющий собой «формулу Зеленского», рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, данная формула заключается в том, чтобы сделать все шаги, отвечающим ожиданиям украинского народа, передает телеканал ICTV.

Пристайко отметил, по условной «формуле Зеленского» возможны радикальные меры при невозможности разрешить вооруженный конфликт. Он подчеркнул, что «на все про все» у властей страны есть лишь полгода-год.

«Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского», – сказал Пристайко.

Как пояснил Пристайко, одной из ее частей является возвращение «всех наших парней и девушек».

«Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону», – пояснил Пристайко.

Кроме того, он заверил, что Киев постарается упростить жизнь жителям Донбасса, разрешив им приезжать не каждые 60 дней на перерегистрацию для получения пенсии, а всего раз в год.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти не будут предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский меняет позицию Украины по поводу мира в Донбассе.

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