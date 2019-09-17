В ООН придумали, как объединить Украину

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине заявила, что объединить общество нынешним властям страны поможет выплата пенсий тем, кто имеет на них право в Донбассе, заявила руководитель миссии Матильда Богнер.

«Мы с оптимизмом услышали, что новое руководство Украины стремиться удовлетворить потребности украинцев и укрепить связи с гражданами, которые живут по ту строну линии соприкосновения и в Крыму», – цитирует Богнер «Новости Донбасса».

По ее словам, эти стремления должны стать конкретными действиями. Миссия готова обеспечить проведение выплат в соответствии с международными стандартами, добавила она.

Политолог Михаил Погребинский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил, что В Киеве допускают полный отказ Украины от Донбасса.