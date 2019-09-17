Пушков оценил «формулу Зеленского» по Донбассу

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков усомнился в существовании «формулы Зеленского» по прекращению конфликта в Донбассе, о которой ранее заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Никакой «формулы Зеленского» решения проблемы Донбасса не существует. Есть Минские соглашения, которые Киев не хочет выполнять. И уж точно не надо пугать никого «радикальными мерами». Порошенко с этим играл, ничего не добился и доигрался – до поражения на выборах. Обреченный путь», – написал Пушков в Twitter.

Накануне Пристайко заявил, что у Киева есть план прекращения конфликта в Донбассе, представляющий собой «формулу Зеленского». Он также уточнил, что при невозможности разрешить вооруженный конфликт возможны радикальные меры.

Политолог Михаил Погребинский, комментируя выступление главы МИД Украины газете ВЗГЛЯД, назвал его противоречивым, отметив, что «команда Зеленского вертится как уж на сковородке».

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