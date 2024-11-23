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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    18 комментариев
    23 ноября 2024, 05:34 • Новости дня

    Симоньян предположила убийство Беннетта за правду о войне на Украине

    Маргарита Симоньян допустила, что Скотт Беннетт мог быть убит за правду о событиях в Донбассе

    Tекст: Денис Тельманов

    Маргарита Симоньян заявила, что Скотт Беннетт, американский эксперт и комментатор Sputnik, мог быть убит за правду о конфликте на Украине. Беннетт активно освещал события в Донбассе и предупреждал о возможной угрозе своей жизни.

    Как передает РИА «Новости», главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила предположение, что американский эксперт и автор документальных фильмов Скотт Беннетт мог быть убит за свои откровения о событиях на Украине. Она отметила, что Беннетт был одним из лучших военных экспертов и активно освещал события в Донбассе, показывая, «что там происходит на самом деле».

    Симоньян добавила, что после отправки доклада о преступлениях киевского режима в Белгородской области в конгресс США, Беннетт предупреждал друзей о возможной угрозе своей жизни, заявив, что «не склонен к самоубийству». Эксперт также не жаловался на проблемы со здоровьем и, по ее словам, «две недели назад он еще был в прекрасной форме».

    Беннетт, бывший офицер спецопераций армии США и аналитик по вопросам психологической войны, скончался в Калифорнии на 50-м году жизни. Он посвятил свою жизнь разоблачению злоупотреблений властью и критиковал США за поддержку прокси-войны против России. В 2023 году Беннетт посетил Донбасс, чтобы донести правду до американской аудитории.

    Эксперт также резко осуждал действия Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом палестинского народа. Он сравнивал попытки израильского правительства «стереть палестинцев и память о Газе» с «рисунками мелом с доски», подчеркивая свою позицию в интервью агентству Sputnik.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-офицер армии США Скотт Беннетт заявил, что возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада является блефом, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами, и перечислил страны, в которые Россия могла бы отправить оружие в ответ на передачу дальнобойного оружия Западом Украине, а также отметил, что службы безопасности США не отреагировали на сообщения о мужчине с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга Трампа.

    21 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

    Команда Трампа в ответ на обращение Путина: Избранный президент хочет восстановить мир во всем мире

    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить мир во всем мире, делая акцент на американскую силу, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

    Это заявление было сделано в ответ на просьбу дать комментарий к обращению президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны об опасности эскалации на Украине, передает ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что американцы снова выбрали Трампа, потому что верят в его способность вести страну и восстановить мировую стабильность. «Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые шаги именно с этой целью», – заявила Ливитт, добавив, что она станет пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    22 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Минфин США объявил присоединение банков к российской СПФС «красным флагом»
    Минфин США объявил присоединение банков к российской СПФС «красным флагом»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подключение иностранных банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ России рассматривается как «красный флаг» (red flag, тревожный сигнал), заявило подведомственное Минфину США управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

    OFAC пригрозило «более агрессивно» реагировать «на иностранные финансовые учреждения, которые предпринимают подобные действия», передает РБК.

    «Кроме того, иностранным финансовым учреждениям следует с осторожностью относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций», – говорится в заявлении OFAC.

    Минфин США указывает, что Россия предлагает партнерам работать через СПФС. Так, оказавшиеся под санкциями иранские банки уже присоединились к системе.

    СПФС была создана в 2014 году для передачи электронных сообщений по финансовым операциям, чтобы российские банки могли совершать внутренние и трансграничные переводы в случае их отключения от SWIFT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». При этом ранее США временно ослабили санкции против российских банков, разрешив им проводить энергетические сделки до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением зимой.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами

    Песков: Россия надеется на ответственную позицию Запада по ядерному сдерживанию

    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запала аналогичного подхода, исключающего провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного ядерного конфликта», – заявил Песков.

    Он добавил, что Москва рассчитывает на аналогичный подход от других стран, избегая провокационных действий, передает ТАСС.

    Заявление Песков сделал в ответ на высказывания Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами.

    Ранее президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину, в которой ядерный ответ возможен при угрозе суверенитету России, создаваемой обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

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    20 ноября 2024, 20:25 • Новости дня
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    Карлсон о решении Байдена по ATACMS: Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что решение США разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России может привести к угрозе для жизни граждан США.

    Как сообщает РИА «Новости», Карлсон выразил свою обеспокоенность, отметив, что президент Джо Байден начал «горячую войну» с Россией, что ставит американцев под угрозу.

    «Президент–«хромая утка» только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми. Но почему-то республиканец на должности спикера палаты представителей даже не касается этой темы ни в публичном поле, ни на совещаниях с представителями руководства. Что происходит?», - написал Карлсон в своем микроблоге.

    Ранее газета New York Times сообщила, что Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Согласно источникам, первые такие удары, вероятно, будут нанесены с помощью ракет ATACMS. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уточнил, что разрешение касается ударов по РФ в радиусе 300 км.

    Позднее российское Минобороны заявило, что ВСУ атаковали Брянскую область шестью ракетами, из которых пять были сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в среду впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Администрация США одобрила применение этих ракет, однако британское правительство не планирует официально объявлять об этом.

    Президент Турции Тайип Эрдоган предупредил, что разрешение США на использование ракет ATACMS с территории Украины может привести к эскалации конфликта и поставить мир на грань новой крупной войны.

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    21 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»

    Песков сообщил об автоматическом предупреждении США через НЦУЯО за 30 минут до пуска «Орешника» по Украине

    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    За 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что НЦУЯО функционирует в автоматическом режиме, обеспечивая «постоянную связь с аналогичной системой» США. «Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «Орешник» не относится к числу межконтинентальных стратегических ракет, являясь «оружием средней дальности», поэтому Москва не направляла предупреждение Вашингтону в рамках соответствующих соглашений и правил режима информирования о пуске межконтинентальных баллистических ракет.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник» – баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Песков указывал, что «у России нет обязательства в отношении ракет средней дальности» направлять США и другим государствам «нотификации».

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    22 ноября 2024, 01:26 • Новости дня
    Пентагон заявил об отсутствии у США стремления воевать с Россией

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх заявила об отсутствии у США стремления воевать с Россией

    Пентагон заявил об отсутствии у США стремления воевать с Россией
    @ Andrew Harnik/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    США не хотят войны с Россией и не стремятся к расширению украинского конфликта, но продолжат помогать Украине, заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

    «Мы не стремимся к войне с Россией, но, безусловно, вы увидите, что единомышленники и партнеры вместе будут поддерживать Украину. Это то, что мы собираемся продолжать делать дальше», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Сингх также подчеркнула, что США не намерены способствовать расширению конфликта за пределы Украины: «Мы не ищем широкомасштабного регионального конфликта».

    В Пентагоне заявили, что США не исключают возможность включения противопехотных мин в новые поставки оружия для Украины. Однако Сингх не объяснила, как США намерены контролировать Украину в вопросе использования мин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о новом пакете помощи для Украины. Кроме того, Пентагон добавил в новый пакет военной помощи Украине противопехотные мины, хотя в 2022 году администрация США фактически объявила об ограничении применения таких мин за пределами Корейского полуострова.

    Комментируя согласие на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, США отказались признать вину в эскалации конфликта на Украине.

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    21 ноября 2024, 04:23 • Новости дня
    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов

    Администрация Байдена заявила о планах списать часть долга Украины в 4,65 млрд долларов

    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Джо Байдена уведомила конгресс о планах списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов в рамках усилий по поддержке Киева в период предшествующей смене власти в США, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, администрация Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов. Это решение является одним из завершающих шагов перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что речь идет о части более крупного долга Украины, который составляет 9 млрд долларов. Эти средства Киев получил в рамках пакета дополнительного финансирования на национальную безопасность объемом 60 млрд долларов, одобренного конгрессом в апреле.

    Списание долгов, как указано в документе, направленном в конгресс, соответствует национальным интересам США и их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО, говорится в сообщении.

    До этого стало известно, что Байден поручил Госсекретарю Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

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    21 ноября 2024, 23:40 • Новости дня
    США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника»

    Пентагон подтвердил получение от России предупреждения об испытании «Орешника» на Украине «незадолго до запуска»

    США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Россия «незадолго до запуска» действительно предупредила США о намерении провести запуск гиперзвуковой ракеты «Орешник», сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    «Соединенные Штаты были заранее, незадолго до запуска, уведомлены», – приводит слова Сингх ТАСС.

    Она пояснила, что предупреждение пришло «по каналам снижения ядерной опасности».

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности.

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    21 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    США заявили, что знали о готовящемся запуске Россией ракеты по Украине

    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о помощи США Киеву в подготовке к российскому удару баллистической ракетой

    Tекст: Антон Антонов

    США знали о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности против Украины, Вашингтон провел консультации с Украиной и союзниками, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По словам Жан-Пьер, консультации с Киевом и союзниками США проводили, «чтобы помочь им подготовиться». Она заявила, что США «знали о запуске Россией баллистической ракеты средней дальности против Украины», передает ТАСС.

    В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила: «Мы действительно проинформировали Украину, наших партнеров и союзников о возможности, что это оружие может быть использовано».

    США заявили, что обеспокоены этой ситуацией. Тем не менее, удар не изменит политику США в отношении поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину», – сказала Жан-Пьер,

    По ее словам, США объявили о новом пакете помощи для Украины и намерены ускорять доставку, чтобы украинцы получали все необходимое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил, что по объекту оборонно-промышленного комплекса на Украине в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник». Политолог Федор Лукьянов заявил, что Украина, вероятно, служит испытательным полигоном, а потенциальной целью являются страны, стоящие за ней.

    На днях Госдепартамент США заявил, что американское посольство получило данные о потенциальной масштабной атаке на Украине. Посольство США в Киеве было временно закрыто после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

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    21 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Американский журналист обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Американский журналист Хинкл обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, Зеленский фактически умоляет о разрушении своей страны, передает ТАСС.

    Хинкл отметил, что Украина должна быть благодарна президенту России Владимиру Путину.

    «Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», – указал он.

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды. Кроме того, помощь включает противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотные аппараты, стрелковое оружие.

    Также Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

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    20 ноября 2024, 13:36 • Новости дня
    The Times: США разрешили использовать Storm Shadow для ударов вглубь России
    The Times: США разрешили использовать Storm Shadow для ударов вглубь России
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, при этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять, пишет The Times.

    По данным источников на Даунинг-стрит, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его правительство не будут делать официальные заявления по этому поводу, передает ТАСС.

    The Times указывает, что Лондон на протяжении нескольких месяцев добивался от Вашингтона разрешения на использование Storm Shadow для ударов по России. Хотя данные ракеты британские, их применение требует американских систем наведения для обеспечения успешности атак.

    При этом соратники Стармера заявили, что одобрение ударов ракетами Storm Shadow не изменит общий ход конфликта на Украине.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил разрешение США на удары Украины ракетами ATACMS вглубь России.

    Газета New York Times при этом писала, что решение Джо Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли изменит конфликт на Украине.

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    20 ноября 2024, 10:36 • Новости дня
    Источник The Washington Post подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области

    The Washington Post: Украина впервые применила ракеты ATACMS по Брянской области России

    Источник The Washington Post подтвердил удар ракетами ATACMS по Брянской области
    @ EyePress News/Reuters

    На фоне неопределенности в преддверии возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Украина впервые выпустила ракеты американские ATACMS по общепризнанной территории России, поразив склад боеприпасов в Брянской области, пишет американская The Washington Post.

    Украина впервые выпустила американские ракеты ATACMS по общепризнанной территории России, нанеся удар по оружейному складу в Брянске. Российское Министерство обороны заявило, что пять из шести выпущенных ракет были сбиты, а шестая повреждена, однако украинские официальные лица сообщили, что удар вызвал пожар на складе в Карачеве.

    Американский официальный представитель, пожелавший остаться анонимным, подтвердил The Washington Post факт первого использования Украиной ракет ATACMS против России. Ракеты ATACMS позволяют Киеву поражать военную технику и персонал на больших расстояниях, укрепляя позиции Украины в случае переговоров о завершении войны после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

    Удар произошел на фоне усиления конфликта и изменяющейся позиции администрации Байдена, которая ранее запрещала использовать эти ракеты для ударов по территории России. Однако недавнее развертывание более 10 тысяч северокорейских войск в поддержку России побудило США пересмотреть эту политику, разрешив удары по российским целям за пределами Украины, полагает WP. Отметим, что о размещении северокорейских военных  в Курской области заявляли власти США, Украины и Южной Кореи. Москва и Пхеньян эти заявления опровергали.

    Официальные лица США заявили, что новая политика направлена на сдерживание Северной Кореи от отправки дополнительных войск в помощь России. В то время как администрация Байдена подвергается критике за «слишком позднюю» поддержку Украины, Россия выразила возмущение новой политикой, обвиняя США и НАТО в пересечении «красных линий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, и Пентагон официально не предоставлял никаких цифр. Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании заявил о получении разрешения от США на использование ракет ATACMS для ударов по российской территории. Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, согласно которой ядерный ответ возможен, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.


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    Коментарии (15)
    22 ноября 2024, 06:50 • Новости дня
    Япония сообщила, что санкции США не затронут ее участие в «Сахалине-2»

    Генсек кабмина Японии Хаяси сообщил, что санкции США против Газпромбанка не затронут участие Токио в «Сахалине-2»

    Япония сообщила, что санкции США не затронут ее участие в «Сахалине-2»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские санкции против Газпромбанка не коснутся японских компаний, участвующих в проекте «Сахалин-2», сообщил генсек кабмина Японии Есимаса Хаяси.

    Хаяси заявил, что на банковские операции Газпромбанка, касающиеся «Сахалина-2», распространяется «так называемая генеральная лицензия».

    «По этой причине мы считаем, что санкции никакого влияния не окажут», – приводит слова Хаяси ТАСС.

    Хаяси указал, что «Сахалин-2» важен для энергобезопасности его страны.

    Напомним, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

    В ноябре США временно ослабили санкции против российских банков.

    Коментарии (14)
    20 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    США не увидели подготовки России к ядерному удару

    В США заявили об отсутствии признаков подготовки России к ядерному удару

    США не увидели подготовки России к ядерному удару
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские чиновники заявили, что не наблюдают признаки подготовки России к применению ядерного оружия в конфликте на Украине, несмотря на обновление ядерной доктрины РФ, которое для США не стало неожиданностью.

    Агентство Associated Press отмечает, что Соединенные Штаты не обнаружили признаков, свидетельствующих о подготовке России к применению ядерного оружия в контексте текущих событий на Украине.

    Американские чиновники подтверждают, что обновление ядерной доктрины России было ожидаемо и не стало неожиданностью для Вашингтона, сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обновленная ядерная доктрина России допускает возможность ядерного ответа в случае использования Украиной западных неядерных ракет против России или Белоруссии.

    Глава СВР Сергей Нарышкин указал, что Россия расширила перечень оснований для использования ядерного оружия, что делает невозможной победу над ней в военных столкновениях.

    Президент Сербии Александр Вучич выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин не будет колебаться с применением ядерного оружия, если безопасность России окажется под угрозой.


    Коментарии (25)
    21 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    СБУ арестовала несколько семей по подозрению в симпатиях к России

    СБУ задержала в Херсоне подростков и их семьи за сотрудничество с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба безопасности Украины задержала в Херсоне и других городах подростков и целые семьи, подозреваемых в сотрудничестве с Россией, сообщил начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

    В Херсонской области украинские силовики, в частности Служба безопасности Украины (СБУ), предпринимают действия по задержанию подростков и целых семей в связи с подозрениями в сотрудничестве с Россией, сообщает ТАСС. Брыков выразил обеспокоенность арестами, которые производятся даже в отношении подростков возрастом от 14 до 16 лет.

    По его словам, аресты происходят не только в Херсоне, но и в других городах, таких как Одесса, Николаев и Харьков. Задержания часто связаны с передачей фотографий или информации, однако Брыков сомневается в том, что у задержанных действительно могли быть такие действия на практике. Он утверждает, что многие из задержанных могут просто не иметь никакого отношения к таким обвинениям.

    Брыков также отметил, что противостояние с киевским режимом распространяется на все возрастные группы в регионе, и выразил беспокойство судьбой задержанных. Он подчеркнул, что неясно, смогут ли задержанные выжить или быть обменяны и освобождены в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала 22-летнего жителя Херсонской области за шпионаж в пользу военной разведки Украины, так как он передавал данные о российских войсках.

    Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Министерство юстиции Украины покрывало работу спецтюрьмы СБУ для оппозиционеров, используя адвокатов для подписания протоколов без давления. Дубинский также сообщил, что намерен передать в посольство США доказательства наличия концлагеря в штаб-квартире СБУ в Киеве.

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