Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

Украинские власти готовы выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР и отвода сил в Донбассе, сообщила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигосударств «Л/ДНР», полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения», – заявила она в своем Facebook по итогам заседания Контактной группы.

Также условием названо обеспечение работы ЦИК Украины и украинских политических партий и СМИ в Донбассе. Еще одно условие – установление контроля над неподконтрольной Украине частью российско-украинской границы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также озвучил условия для выборов в Донбассе: полное прекращение огня, вывод иностранных войск, а также на границах с украинской стороны должны стоять украинские пограничники. При этом выборы, по его словам, должны пройти по законам Украины.

Формула Штанмайера не предполагает ни одно из вышеперечисленных условий.

В Минских соглашениях также не прописано условие установления контроля Киева над границей с Россией в Донбассе, также не идет речь о роспуске ДНР и ЛНР.

Отметим, что Россия и республики Донбасса обвиняют в срыве разведения сил украинских силовиков.