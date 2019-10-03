Зеленский назвал передачу контроля над границей Украине условием выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение о том, что признание «формулы Штайнмайера» не означает, что он сдаст страну. Кроме того, Зеленский озвучил условия для выборов в Донбассе.

По его словам, вопрос об окончании войны в Донбассе должен обсуждаться на наивысшем уровне – в нормандском формате. Он заявил, что в Донбассе должно произойти полное прекращение огня, вывод иностранных войск, а также на границах с украинской стороны должны стоять украинские пограничники. Кроме того, должен пройти обмен пленными, а выборы должны быть проведены в соответствии с законодательством Украины. Видеообращение опубликовано на YouTube-канале офиса президента.

Отметим, что формула Штанмайера не предполагает ни одно из вышеперечисленных условий.

Зеленский подчеркнул, что согласование формулы Штанмайера, которую он назвал «самой большой страшилкой» последних недель, не предполагает того, что Украина признает присоединение Крыма к России или откажется от Донбасса, а также того, что выборы в Донбассе пройдут «завтра и под дулами пулеметов». Он уточнил, что Киев не подписывал никаких соглашений с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а лишь направил спецпредставителию ОБСЕ Мартину Сайдику, в котором засвидетельствовал согласование позиции по тексту этой формулы.

«Эта формула говорит лишь об одном: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса – а именно после проведения там местных выборов, которые пройдут по Конституции Украины, по законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске», – сказал Зеленский.

Дальнейшие шаги по Донбассу Зеленский готов обсуждать в нормандском формате. Он уточнил, что согласование формулы Штайнмайера было условием, чтобы встреча «нормандской четверки» состоялось.

Зеленский отметил, что мнение украинцев будет учтено при принятии нового закона об особом статусе Донбасса, который, по его словам, «ни одной красной линии».

«Никаких «договорняков» и глобальных шагов без согласия народа Украины. Только возвращение людей и наших территорий, возвращение пленных и возвращение мира», – сказал Зеленский.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».