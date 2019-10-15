Россия обвинила Киев в срыве разведения сил в Донбассе

Киев виноват в срыве разведения сил в Петровском и Золотом в Донбассе, нежелание украинских властей проявить политическую волю является причиной торможения минского процесса, заявил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.

Он отметил, что в ходе прошлой встречи Контактная группа согласовала график разведения сил в Петровском и Золотом. Предполагалось, что процесс начнется 7 октября.

«Однако киевская сторона отказалась начинать разведение. Соответственно, вооруженные силы Донбасса были вынуждены остаться на прежних позициях. Попытки начать разведение в следующие дни также были сорваны со стороны Киева», – приводит слова Грызлова РИА «Новости».

«Мы вновь убеждаемся, что главная причина торможения минского процесса – это позиция Киева. Если бы Киев проявил политическую волю к выполнению своих минских обязательств, ситуация сдвинулась бы с мертвой точки», – добавил он.

Грызлов уточил, что на участке у Станицы Луганской, где Киев выполнил свои обязательства, ситуация стала безопасней. «Там становится возможным восстановление разрушенных объектов, становится легче повседневная жизнь людей», – сказал он.

Ранее украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в районе Петровского в Донбассе. В ДНР заявили, что новых попыток не будет до переговоров в Минске. В МИД России выразили разочарование в связи со срывом разведения сил в Донбассе.

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