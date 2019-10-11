МИД отреагировал на срыв отвода сил в Донбассе

Министерство иностранных дел России выразило разочарование в связи со срывом Украиной повторного разведения сил и средств в Донбассе на участках в районах населенных пунктов Золотое и Петровское.

«Первое разведение на этих участках состоялось и было зафиксировано ОБСЕ в ноябре 2016 года. Однако позднее вооруженные силы Украины практически полностью заняли эти территории. Договоренность о повторном отводе была достигнута 1 октября 2019 года на заседании Контактной группы в Минске. Тогда же был утвержден план-график с началом разведения 7 октября 2019 года», – напомнили в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

Там отметили, что с 7 октября ополченцы в присутствии наблюдателей ОБСЕ ополченцы ежедневно подавали условные сигналы, но украинская сторона на них никак не реагировала.

«Таким образом, остается невыполненным решение «нормандского» саммита в Берлине 2016 года. Надеемся, что украинская сторона в ближайшее время предпримет необходимые усилия для реализации своих обязательств в рамках Контактной группы и «нормандского формата», что позволит придать импульс процессу мирного урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе», – заключили в дипведомстве.

В пятницу в ДНР сообщили, что украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в районе Петровского в Донбассе. До этого они также срывали отвод сил и средств на участке номер 2 у Золотого в Донбассе.