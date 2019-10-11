ДНР прекратила попытки развода войск в Донбассе

Украинские силовики в третий раз сорвали отвод сил в районе Петровского в Донбассе, новых попыток не будет до переговоров в Минске, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня я могу сказать, что это конечный день, третий день, который был отведен на практические мероприятия по отведению. Они не свершились, что и является срывом плана-графика. Теперь будем встречи в Минске», – передает РИА «Новости» слова представителя ДНР в СЦКК.

Напомним, в четверг украинские военные повторно сорвали отвод сил и средств на участке номер 2 у Золотого в Донбассе.

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