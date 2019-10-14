ЕС назвал удовлетворительным план Киева по урегулированию в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил Совету Евросоюза «удовлетворительный план» урегулирования конфликта на Украине, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Люксембурге состоялось заседание Совета министров ЕС по иностранным делам, в котором принял участие глава МИД Украины.

В субботу Пристайко рассказал о планах призвать партнеров по ЕС «дожать» Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

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