Украина просит ЕС «дожать» Россию

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о планах в ходе заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, которое состоится 14 октября в Люксембурге, призвать партнеров «дожать» Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Пристайко в интервью «Укринформу» заявил, что Киев «сейчас идет на определенные, довольно болезненные шаги», направленные на урегулирование ситуации в Донбассе. Часть общества реагирует на них протестами, отметил он.

«Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе, вы должны подставить плечо и их поддержать», – уверен украинский министр.

«Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться», – предупредил Пристайко.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера», после чего радикалы начали акции протеста, представляя реализацию «формулы» как «капитуляцию».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что означает «формула Штайнмайера».

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