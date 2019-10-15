Киев решил добиться отказа Донбасса от «рублевой зоны»

Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на заседании был поднят вопрос об отказе Донбасса от «рублевой зоны».

«В подгруппе по социально-экономическим вопросам украинская сторона вновь ставила вопрос отказа в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей – прим. ВЗГЛЯД) от рублевой зоны и о возвращении украинской государственной и частной собственности, в том числе и восстановление уплаты налогов в украинский государственный бюджет», – написала Олифер в Facebook.

Напомним, заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе состоялось во вторник в Минске. Там Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений.