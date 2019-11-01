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1 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 11:12  |  vz.ru
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Бум ипотечного кредитования подходит к концу

Для сокращения выдачи подешевевшей ипотеки есть причиныФото: Нина Зотина/РИА «Новости»
Ипотечный бум, который наблюдался в последние два года, сходит на нет. Парадоксально, что это случилось на фоне самого сильного снижения ставок по кредиту за последние шесть лет. Эксперты считают, что это не временное явление, а тренд – больше рынок ипотеки расти не будет. Почему россияне решили поставить на паузу покупку жилья в самое удачное для этого время?  Подробности...
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Россияне стали забывать о трудном прошлом

Оправдание трудностями 90-х годов уже давно не работаетФото: И. Носов/РИА Новости
На заседании президиума Госсовета в Калининграде Владимир Путин говорил не только о проблемах здравоохранения, которым было посвящено собрание. Президент затронул и более общую, но не менее важную тему – на что должна ориентироваться власть в своей работе. И это – не достижения прошлого. Подробности...
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Какие выводы нужно сделать из трагедии в Нарьян-Маре

В сентябре у подозреваемого была попытка суицида на волне злоупотребления алкоголемФото: кадр из видео
Беспрецедентные события в Нарьян-Маре будут обсуждать еще долго. Убийство ребенка на территории детского сада, совершенное алкоголиком «по книжке», не может оставить равнодушным. Уняв гнев и утерев слезы, мы должны прийти к каким-то выводам, чтобы подобное больше не повторялось. Но эти выводы гораздо проще, чем может показаться сейчас.  Подробности...
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Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку

Зеленский вел себя перед Столтенбергом, словно двоечник перед учителемФото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО, сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина – НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи. Эти позорные курьезы всего за день уронили авторитет Зеленского, хотя десант из Брюсселя прилетал, напротив, чтобы его поднять. Сможет ли теперь главный «слуга народа» Украины удержать начавшееся падение популярности?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Либерализм вступил в новую стадию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Любого противника либерализма сегодня «свободная пресса» может обвинить в самых страшных грехах и начать преследовать за «аморалку». Вплоть до требования уволить с работы, выселить из района и даже лишить избирательных прав. Подробности...
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Заборы не защитят детсады от психов с оружием

Николай Гурьянов, журналист
Случай в НАО – кошмар, который не укладывается в голове. Но это абсолютный форс-мажор. А значит, нельзя принимать на основе таких трагедий решения, могущие как-то ухудшить жизнь большого числа людей. Подробности...
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Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным

Дмитрий Родионов, политолог
Американцы не первый год любые проблемы пытаются объяснить «злонамеренной деятельностью» России и лично Путина. Россия и в выборы вмешивается, и Европу запугивает. Но поведение «демократа» Джо Байдена даже на этом фоне выглядит смешным. Подробности...
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      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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              Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку

              Зеленский вел себя перед Столтенбергом, словно двоечник перед учителем   1 ноября 2019, 10:08
              Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Reuters
              Текст: Олег Исайченко
              Юрий Зайнашев

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              Президент независимой Украины стоит навытяжку перед сидящим генсеком НАТО, сложив руки на причинном месте. На заседании совета Украина – НАТО генсек забывает дать слово хозяину встречи. Эти позорные курьезы всего за день уронили авторитет Зеленского, хотя десант из Брюсселя прилетал, напротив, чтобы его поднять. Сможет ли теперь главный «слуга народа» Украины удержать начавшееся падение популярности?

              В четверг на заседании комиссии Украина – НАТО с участием президента страны Владимира Зеленского и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга произошел курьез. В конце своей речи Столтенберг забыл, что сидящий по правую руку от него президент еще не выступил, и сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена. Поняв через минуту свою оплошность, Столтенберг предоставил слово украинскому лидеру, но было уже поздно – осадок остался.

              Киевские газеты также облетел снимок: во время заседания Зеленский стоит по струнке перед улыбающимся Столтенбергом, вальяжно сидящим за столом. Глава украинского государства в этот момент сложил руки между ног и всем своим видом напоминал лакея, вызванного колокольчиком к барину.

              Позорной для Киева оказалась и процедура подписания итогового заявления участников заседания. Венгерская делегация наложила вето на проект документа, который заранее подготовили канцелярии Столтенберга и Зеленского. В итоге участники слета рисковали остаться вообще без резюме, что делало бы заседание как бы бессмысленным.

              Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан предупредил, что заявление не будет одобрено без учета его предложений по венгерскому меньшинству в Закарпатье. Будапешт, как известно, требует вернуть закарпатским венграм право на обучение на родном языке. В итоге в текст добавили требование к Украине внедрить в закон «Об образовании» рекомендации Венецианской комиссии относительно прав нацменьшинств (на дипломатическом языке это как раз и означало учет позиции Будапешта). В заявлении также говорится о поддержке регулирования конфликта в Донбассе дипломатическим путем и, в частности, приветствуется «разведение сил у Станицы Луганской и усилия по разведению в других районах».

              Зеленский использовал заседание, чтобы твердо заявить о своей приверженности курсу предшественника Петра Порошенко – о сближении с НАТО вплоть до полного вступления в ряды альянса. А пока Зеленский попросил гостей рассмотреть возможность присоединения Киева хотя бы к программе расширенных возможностей НАТО. Кроме того, Зеленский напомнил о необходимости совместно усиливать возможности ВМС Украины и флотов стран НАТО в Черном море.

              «Двери в НАТО остаются открытыми. Дорога к НАТО не является легкой, и тот, кто хочет этого, должен совершать значительные реформы», – ответил ему генсек. Что касается перспектив вступления Украины в НАТО, то на эту тему Столтенберг высказался во время общения с курсантами Морской академии в Одессе. Он заявил, что такое решение касается только Киева и альянса и «никто другой не имеет права вмешиваться». «Иногда складывается впечатление, что России решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет», – сказал Столтенберг, подчеркнув, что «у России нет права голоса».

              «Даже на Украине признают, что в НАТО им не бывать. Альянс перестал скрывать, что Украина ему не нужна, а заявления о сотрудничестве звучат по инерции.

              Представители НАТО приезжают в Одессу и Киев на шару покушать и выпить горилочки под сальцо с огурчиками»,

              – заявил газете ВЗГЛЯД украинский публицист Владимир Скачко. «Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба прямо сказал, что Киев теперь не будет пробовать подавать заявку на предоставление плана действий по членству в НАТО, поскольку это бессмысленно», – иронизирует Скачко.

              Напомним, Зеленский и ранее заявлял, что продолжит путь евроатлантической интеграции, но оговаривался: вступление в альянс возможно лишь по результатам всеукраинского референдума. Пока вступления хочет, судя по опросам, менее половины украинцев. Так, по данным июньского опроса КМИС, только 41,1% граждан проголосовали бы за вступление в НАТО. А по данным августовского опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива – 41,6%.

              В экспертной среде считают, что курьез с генсеком НАТО стал уже вторым унижением для президента всего за неделю. В выходные Зеленский, как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, прибыл в поселок Золотое у линии фронта в Донбассе, где разругался с боевиками-националистами, публично заявив им, что он «не лох». На этой неделе манифестанты в Мариуполе встретили кортеж президента баннерами и песнями, содержавшими слово «лох».

              Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер считает, что новый президент пока что показал себя слабаком, что негативно скажется на его рейтинге.

              «Зеленский не в полной мере выполняет функции главы государства. Он не может взять на себя всю полноту власти, потому что ему противостоят и олигархи, и националисты», – сказала Шеслер газете ВЗГЛЯД. Впрочем, по мнению Шеслер, популярность Зеленского больше всего страдает по другим причинам – ухудшается социальная обстановка и продолжается война в Донбассе.

              Жесты неуважения к Зеленскому, которые позволил себе Столтенберг, также говорят о том, что в глазах международного сообщества тот пока не производит впечатление полноценного президента. Что касается призыва о вступлении в НАТО, то это не нравится электорату Зеленского, живущему на юго-востоке Украины, уверена Шеслер.

              Снижение популярности Зеленского признавал на этой неделе и глава его аппарата Андрей Богдан. Если в сентябре рейтинг составлял 73%, то сейчас уже 66%, о чем свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

              «К сожалению, президент Зеленский не сделал выводов из стратегических просчетов своего предшественника. Маниакальное стремление Порошенко, Турчинова, Яценюка и Парубия «вступить» Украину в НАТО привело страну к расколу», – посетовал лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

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