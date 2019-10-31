Эксперт назвал саммит Украина – НАТО «похоронными действиями»

«Даже на Украине признают, что в НАТО им не бывать. Так что ничего удивительного здесь нет. Украине в лице Зеленского прямо говорят, «вставай и иди», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко, комментируя инцидент с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга, «забывшего» предоставить слово Владимиру Зеленскому.

«Мне кажется, пресловутое сотрудничество между Украиной и НАТО вышло на «новый», в кавычках, уровень, – сказал киевский журналист и историк Владимир Скачко. – Альянс уже не может скрыть того, что Украина ему не нужна».

«По инерции звучат рассказы о сотрудничестве НАТО и Украины в отражении российской «агрессии» и выполняются договоренности о проведении совместных встреч. Альянс в этом плане Украину не подводит, но не более того», – продолжил собеседник.

«Представители НАТО приезжают в Одессу и Киев на шару покушать и выпить горилочки под сальцо с огурчиками. Но даже на Украине признают, что в НАТО им не бывать. Постпред Украины при Совете Европы и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба еще вчера сказал, что Украина даже не будет пробовать подавать заявку на предоставление ей плана действий по членству в НАТО. По той простой причине, что это бессмысленно. И это несмотря на то, что генсек НАТО Йенс Столтенберг соловьем разливался и утверждал, будто бы решение саммита в Бухаресте в 2008 году по этому вопросу «остается в силе», – иронизирует Скачко.

«Но на самом деле это просто арьергард, сопровождающий похоронные действия евроатлантической интеграции Украины. Потому не удивительно, что Зеленскому забыли дать слово. Украине в лице Зеленского прямо говорят, «вставай и иди», – подчеркнул журналист.

«С другой стороны, такие слова Столтенберга могут читаться, как мягкое предупреждение России. Мол, если вы будете артачиться, то мы можем взять Украину в НАТО и использовать ее акваторию для нагнетания милитаризма и страстей в Черном море», – резюмировал Скачко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед курсантами Морской академии в Одессе заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в принятие решения о членстве Украины в НАТО.

По его словам, «у России нет права голоса», а также «юридической и реальной платформы, чтобы иметь какое-либо влияние на такое решение».

Ранее на открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором приняли участие Зеленский и Столтенберг, произошел курьезный случай. В конце своего выступления Столтенберг сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена. При этом он забыл, что еще не выступил президент Украины. Когда генсек НАТО понял свою ошибку, он предоставил слово украинскому лидеру.

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