Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве

На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.

В конце своего выступления Столтенберг сообщил, что открытая для прессы часть заседания окончена. При этом он забыл, что еще не выступил президент Украины, передает «Интерфакс».

Генсек НАТО быстро понял свою ошибку и предоставил слово украинскому лидеру.

Столтенберг призвал украинские власти уделить больше внимания реформам. По его словам, «процесс проведения реформ важен для обеспечения безопасности и процветания Украины, а также – для членства в будущем Украины в НАТО».

В свою очередь Зеленский предложил рассмотреть возможность присоединения Киева к программе расширенных возможностей НАТО.

«Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень», – сказал он.

Также Зеленский выразил надежду на укрепление сотрудничества с НАТО в области обороноспособности.

29 октября четыре корабля НАТО прибыли в Одессу. Столтенберг ранее заявлял, что Россия «не имеет права» вмешиваться в принятие решения о членстве Украины в НАТО.

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