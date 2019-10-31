Столтенберг отказал России в праве противиться вступлению Украины в НАТО

Россия не имеет права вмешиваться в принятие решения о членстве Украины в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг выступил перед курсантами Морской академии в Одессе, передает РИА «Новости».

Он заявил, что решение касается только Киева и стран, входящих в НАТО, «никто другой не имеет права вмешиваться». Как заявил генсек альянса, «иногда складывается впечатление, что России решать, должна ли Украина быть членом НАТО или нет».

По его словам, «у России нет права голоса», а также «юридической и реальной платформы, чтобы иметь какое-либо влияние на такое решение». Как утверждает Столтенберг, это «закреплено в документах, которые также подписала и Россия, например, Хельсинкский заключительный акт и многие другие документы».

Генсек НАТО заявил, что каждая нация должна «сама выбирать свой собственный путь» и «имеет право решать, в каких механизмах безопасности она хотела бы участвовать или не участвовать».

Как подчеркнул Столтенберг, решение саммита в Бухаресте 2008 года о том, что Украину когда-нибудь примут в НАТО, «остается в силе».

Обращаясь к курсантам, Столтенберг заявил: «Вы также были республикой, частью Советского Союза, и я думаю, что для вас своего рода вдохновение видеть, что бывшие республики СССР теперь являются полноправными, преданными, высоко ценными членами НАТО. Так что это возможно».

При этом он не смог ответить на вопрос, какое государство могло бы послужить Украине примером. По его словам, Украина могла бы черпать вдохновение в истории государств, которые уже вошли в НАТО, хотя «всего несколько десятилетий назад» в подобное развитие событий никто не верил.

Так, Столтенберг заявил, что во времена своей молодости не мог представить Польшу в НАТО, а в 2016 году саммит НАТО прошел в Варшаве, причем встреча проходила «в том же зале, в Президентском дворце, где был подписан Варшавский договор».

Столтенберг не исключил, что многие из курсантов «смогут оказаться участниками миссий НАТО».

Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали СССР, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. Между тем представители Запада продолжают лгать о том, что никто подобных обещаний Москве в 1990–1991 годах якобы не давал.

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