Корабли НАТО прибыли в Одессу

Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу, сообщила пресс-служба оборонного ведомства Украины.

«К причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana», – передает РИА «Новости» сообщение минобороны Украины.

Там добавили, что корабли будут находиться в Одессе в течение недели, их посетит делегация НАТО во главе со Столтенбергом. Также в рамках визита запланирована встреча руководства альянса с представителями ВМС Украины.

Напомним, 17 октября ракетный катер «Прилуки» ВМС Украины вместе с американским ракетным эсминцем «Портер» и румынским корветом «Контр-адмирал Хорию Мачеллариу» провели тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря.

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