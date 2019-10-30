Венгрия отказалась одобрить заявление НАТО по Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не примет заявления НАТО по Украине без включения в документ рекомендаций по венгерским меньшинствам в Закарпатье.

Это заявление он сделал после переговоров с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Напомним, Будапешт выступает против украинского закона об образовании. Венгрия требует вернуть закарпатским венграм права на обучение на родном языке. Киев, в свою очередь, обвиняет Будапешт в попытках создать свой анклав на территории Украины.