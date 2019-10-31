Киев захотел усилить сотрудничество с НАТО в Черном море

Украина заинтересована в сотрудничестве с Североатлантическим альянсом для «возобновления стабильности и безопасности» в черноморском регионе, заявил президент страны Владимир Зеленский на открытии заседания комиссии Украина – НАТО.

«Мы также заинтересованы в сотрудничестве для возобновления стабильности и безопасности в черноморском регионе», – приводит его слова ТАСС.

Зеленский выразил надежду, что Украина получит поддержку «относительно практических шагов по имплементации черноморского пакета НАТО, одобренного в апреле этого года».

Глава украинского государства также подчеркнул необходимость совместно усиливать возможности ВМС Украины в этом «важном для Киева регионе».

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Россия «не имеет права» вмешиваться в принятие решения о членстве Украины в НАТО.

29 октября четыре корабля НАТО прибыли в Одессу.

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