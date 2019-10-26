Зеленский разругался с украинскими националистами в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в район разведения сил и средств у поселка Золотое в Донбассе. Там у него состоялся разговор с украинскими националистами, беседа закончилась на повышенных тонах.

Видео с места события в субботу публикуют в социальных сетях. Глава украинского государства говорил с радикалами о необходимости разведения сил и требовал убрать оружие.

Один из бойцов пригласил Зеленского к костру и предложил пообщаться. Президент Украины отметил, что народ хочет отвода войск. «И вот вы говорите, чтоб не было серьезных ошибок, потерь, но мне кажется, что мы все должны делать так, чтоб закончить войну. Тут военные – они главные, при всем уважении к вам, тут есть командиры, и они там на передовой», – приводит его слова ТАСС.

Националисты призвали Зеленского «оценить все риски отвода», который, как они полагают, равен «капитуляции». «Мне все равно с кем будет перемирие, нам надо вернуть территории и не допустить убийств», – возразил глава украинского государства.

Тон беседы стал более напряженным, когда разговор зашел об акциях против разведения сил, которые проходят на Украине.

«Ты со мной хочешь формализировать отношения? – резко отреагировал Зеленский на предложение закрепить на бумаге устраивающие националистов договоренности. – Ты о чем сейчас, какая капитуляция?»

«Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох какой-то, я к тебе пришел и сказал: оружие убери», – подчеркнул президент Украины. «Ты мне не переводи на акции», – потребовал глава украинского государства. «Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», – продолжил Зеленский.

Далее между президентом и националистами завязался спор на повышенных тонах, после чего Зеленский вновь озвучил цель своего приезда и удалился в сопровождении советников.

Офис президента данную поездку в Донбасс не анонсировал, а также пока не публиковал официальных заявлений на этот счет.

Между тем случай активно обсуждается в социальных сетях.

В частности, поведение Зеленского на встрече оценил журналист ВГТРК Андрей Медведев. «Прав мой товарищ, конечно. Уровень не президента, а даже не знаю, с кем бы сравнить... Какой-то пацан порешать вопросики на «бэхе» прикатил», – написал он.

«Но я больше обратил внимание на то, как легко все участники ведут диалог на русском языке. То есть грань между украинцем и русским весьма и весьма зыбкая. Как век назад, «украинец» – это все еще не национальность. Это политическая принадлежность. Украинец этот не тот, кто говорит на украинском. Это тот, кто готов Южную Русь, Малороссию противопоставить России и всему русскому вообще. Даже если он говорит об этом на русском языке», – добавил Медведев.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в качестве альтернативы «формулы Штайнмайера» Киеву пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию. По его словам, подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медстраховании.

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