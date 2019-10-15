Глава МИД Украины назвал последствия отказа Киева от «формулы Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Брюсселе.

Пристайко подчеркнул, что подобное решение отразилось бы на пенсиях, зарплатах и медицинском страховании, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

Вместе с этим глава украинского дипломатического ведомства выступил с утверждением, что «формула Штайнмайера» была придумана и согласована правительствами и она отличается от того, на что Украина соглашалась ранее». «Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого», – сказал Пристайко.

По словам главы МИД Украины, украинские власти должны выбрать из имеющихся возможностей решения проблемы и предложить гражданам наиболее целесообразный вариант.

Напомним, накануне в Киеве прошел марш националистов против «формулы Штайнмайера». В тот же день глава МИД Украины заявил о последнем шансе «Минского процесса».

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