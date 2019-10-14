В Киеве прошел марш националистов против «формулы Штайнмайера»

У здания офиса президента Украины закончился марш «Защитим украинскую землю», который проводили по случаю 77-й годовщины создания «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, запрещена в России).

Митингующие мационалисты потребовали защитить государственный суверенитет страны, передает ТАСС.

В марше принимали участие сторонники националистических партий «Свобода», «Нацкорпус», «Правый сектор*» (запрещена в Росси) и представители Ассоциации фермеров Украины.

Мероприятие стартовало от парка имени Тараса Шевченко, после чего демонстранты направились к офису президента через бульвар Шевченко, улицу Крещатик, Институтскую и аллею Героев небесной сотни.

По данным СМИ, всего в марше участвовало порядка 10-12 тыс. человек. Они требовали не допустить потери территориальной целостности страны после реализации «формулы Штайнмайера» и выступили против продажи сельскохозяйственных земель местному крупному капиталу и иностранным инвесторам.

После шествия националисты присоединились к акции «Нет капитуляции». Отмечается, что Нацгвардия не зафиксировала нарушений общественного порядка.

Напомним, националисты выступали против особого статуса Донбасса и против планов президента Украины Владимира Зеленского.