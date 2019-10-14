Националисты в Киеве начали марш в честь УПА и против Зеленского

Сотни представителей националистических организаций в День защитника Украины проводят в центре Киева марш по случаю 77-летия с момента создания запрещенной в России Украинской повстанческой армии* (УПА*), передает источник с места событий.

В числе лозунгов мероприятия, называющегося «Марш УПА* «Защитим украинскую землю», критика подхода президента Владимира Зеленского к решению конфликта в Донбассе. В частности собравшиеся критикуют согласование «формулы Штайнмайера», передает ТАСС.

Колонна из нескольких сотен националистов начала движение от памятника Тарасу Шевченко в центре украинской столицы. В первых рядах несут длинный плакат с надписью: «Нет особому статусу Донбасса». Люди держат флаги националистических организаций, в том числе партии «Свобода», а также государственные и черно-красные флаги.

Участники марша планируют пройти центральными улицами Киева, а конечной точкой шествия станет офис Зеленского. Там они намерены передать обращение на имя украинского лидера, в котором заявлено о несогласии с реализацией «формулы Штайнмайера».

По сообщению полиции, правопорядок в Киеве в понедельник обеспечивается в усиленном режиме с участием 1,5 тыс. полицейских и бойцов Национальной гвардии.

Напомним, ранее в понедельник украинские СМИ сообщили, что в Харькове вандалы облили зеленой краской памятник героям запрещенной в России Украинской повстанческой армии** (УПА*), сообщили украинское СМИ.

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