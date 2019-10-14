Памятник героям УПА осквернили в Харькове

В Харькове вандалы осквернили памятник героям запрещенной в России Украинской повстанческой армии* (УПА*), сообщили украинское СМИ.

Как пишет издание «Апостроф», в ночь на 14 октября (День защитника Украины, а также образования УПА*) неизвестные облили зеленой краской лицевую часть памятника. Коммунальщики почистили монумент, а местные активисты организовали дежурство, чтобы избежать повторного вандализма.

Отмечается, что всего полиция зафиксировала 38 актов вандализма в отношении этого памятника. Накануне годовщины создания УПА такие действия в Харькове происходят едва ли не каждый год, передает ТАСС.

Напомним, 9 декабря 2014 года МВД Украины по Харьковской области сообщило, что в Харькове взорвали памятник воинам Украинской повстанческой армии* (УПА).

Газета ВЗГЛЯД тогда писала, что во взрыве памятника УПА в Харькове могут обвинить антифашистов.

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