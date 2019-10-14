Киев заявил о последнем шансе «Минского процесса»

Украина делает, вероятно, последнюю честную попытку урегулировать конфликт в Донбассе Минским путем, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко, говоря о возможности проведения «нормандского саммита» в ноябре.

Пристайко заявил, что саммит может последовать после семидневного прекращения огня и отвода легкого оружия. По его словам, Украина надеется на встречу в «нормандском формате» в середине ноября, передает УНИАН.

«Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем. Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б», – добавил Пристайко.

Он отказался говорить, что это за план.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что у Киева есть «план Б» по урегулированию в Донбассе. Он тоже не стал раскрывать его детали.

При этом он заявил, что Киев может потерять минский формат урегулирования, если не примет закон об особом статусе Донбасса до Нового года.

Одновременно украинские силовики срывают разведение сил и сторон в районе Петровского и Золотого.

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