Зеленский заявил о наличии «плана Б» по Донбассу

У Киева есть «план Б» по урегулированию в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас есть «план Б», я не хочу о нем сейчас говорить», – передает его слова РИА «Новости».

Перед этим он заявил, что Украина может потерять минский формат урегулирования, если не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года.

1 октября Зеленский подтвердил согласование «формулы Штайнмайера». Радикалы начали акции протеста, считая, что реализация «формулы» станет для Украины «капитуляцией».

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