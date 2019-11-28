Погребинский объяснил обвал рейтинга Зеленского

«Падение рейтинга Зеленского связано прежде всего с голосованием за продажу земли, в которое вложился сам президент, хотя большинство людей были абсолютно против этого. Кроме того, эти две недели были переполнены скандалами, связанными с партией Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал то, что за две недели рейтинг президента Украины упал на 10%.

«Срок действительно небольшой, две недели, а падение катастрофическое. Но все же рейтинг пока остается на весьма высоком уровне – 52%», – отметил директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Из результатов опроса Киевского международного института социологии (КМИС) следует: падение доверия граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому в ноябре значительно ускорилось.

Если в начале сентября 72% украинцев говорили о позитивном отношении к Зеленскому, в октябре этот показатель составил 66%, а в начале ноября – 64%, то к концу месяца показатель опустился до 52%. Число тех, кто негативно относится к украинскому президенту, возросло с 7% до 19%.

По мнению Погребинского, для постепенного снижения рейтинга Зеленского были причины, одна из них – «это продолжение возврата к здравому смыслу, потому что рейтинги двухмесячной давности были запредельными – за 70%». «Они должны были падать, и все это понимали», – отметил эксперт. Но результаты последних двух недель действительно демонстрируют резкое падение показателей, констатировал эксперт.

По его мнению, основной причиной стало продавливание через Верховную раду земельной реформы. Зеленский «уговаривал общество и депутатов, чтобы они именно так проголосовали», вопреки мнению большинства украинцев, отметил Погребинский. Кроме того, напомнил эксперт, последние недели были ознаменованы скандалами, связанными с пропрезидентской партией «Слуга народа». Так, к примеру, недавно стало известно, что депутат Рады от этой партии Роман Иванисов был осужден за изнасилование несовершеннолетней, а замминистра инфраструктуры Александра Клитина была уволена после «утечки» аудиозаписи разговора представителей «Слуги народа». В беседе говорилось о том, что Клитина якобы получила свою должность за услуги интимного характера.

«Видимо, люди все же считают, что за все несет ответственность президент», – отметил Погребинский. По его мнению, Зеленский, «все больше становится человеком, который развлекает формальными способами общество, но не показывает серьезного движения в тех направлениях, которые интересуют людей». «А люди в эти же две недели получили новые платежки, где снова увеличены цены», – отметил украинский эксперт.

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий, ранее комментируя решение Верховной рады одобрить президентский план земельной реформы, заявил, что «проталкивание этого закона в стране, где половина населения – нищие, позор». «Рейтинг «ЗЕ-команды», но пока что не самого президента, теперь устремится к нулю», – прогнозировал Шарий.

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