Киев демонстрирует бредовый подход к возвращению Донбасса

Принудительное переселение миллионов людей и массовые аресты – все это есть в планах по «возвращению Донбасса», которые разрабатывают сегодня киевские стратеги. Какие еще методы воздействия на мятежную Новороссию обсуждаются в Киеве и каковы главные их недостатки с точки зрения жителей ЛДНР?

Текущий политический сезон на Украине впервые дает повод смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом: разведение войск в Золотом и Петровском – важный шаг к деэскалации. Но нельзя не спросить – а что, собственно, дальше? Что в Киеве думают делать с Донбассом дальше, есть ли какой-то план налаживания мирной жизни?

Планы есть, даже разные. Настолько разные, что и выбрать непросто. Прямо как в известном анекдоте: «все такое вкусное».

Дикое поле

Один из них вкратце описал Роман Бессмертный, один из представителей Трехсторонней контактной группы в Минске. «Если украинская сторона хочет достичь позитивного результата, первое, что она должна сделать – всем, кто является патриотами, предложить программу отселения, забрать с этой территории, установить через страну-поручитель отношения с теми, кто остался там. Условно говоря, разработать программу «уголь за продукты питания». И надо понимать – это дело на десятки лет».

Чем-то напоминает тактику выжженной земли. Впрочем, Бессмертный примерно так свой план и назвал – «дикое поле».

И это весьма символично. Когда-то Диким полем назывался не только Донбасс, а большая часть Левобережной Украины и даже часть Правобережной: от самой Одессы и по Черкассы включительно. Причин тому было много и одна из них – упадок государственности в части Древнерусского государства, известной как Киевская Русь. Московским княжеством, Российской империей эти земли были отвоеваны и вновь заселены. А теперь представитель Украины предлагает вернуть эти территории лет на 400-500 в прошлое. Видный государственник.

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Предложение менять уголь на продукты выдает в нем также экономиста. Он сам предложил делать это через посредника. Поэтому в том невероятном случае, если этот план будет реализован, сама же Украина от него и взвоет. Уголь-то принимать придется по мировой цене. К примеру, в 2018 году Украина купила у России угля на 1,82 млрд долл. В ЛДНР просто некому съесть количество продовольствия на такую сумму. Т.е. либо программа будет липовой, либо Украина окажется в минусе по торговому балансу и будет доплачивать часть живыми деньгами.

Бессмертный – видный участник первого из украинских майданов, «оранжевой революции». Сомнительный шаг: назначать в контактную группу человека, состоявшегося в качестве разрушителя государственности. Поэтому и планы у него соответствующие, по другому-то и не умеет.

Всех отселить!

Есть и другие предложения. На прошлой неделе в СМИ распространили фотокопию проекта госстратегии реинтеграции Донбасса. Автор – секретарь СНБО Украины и экс-мэр Луганска Алексей Данилов. Его план умещается в несколько тезисов

1. На территориях ЛДНР все зомбированы российской пропагандой, проукраински настроенных там нет. Поэтому после восстановления контроля над этими территориями жителям нужно предложить в добровольном порядке переселиться в РФ;

2. Всех, кто откажется, проверить на предмет сотрудничества с «оккупантами». Сотрудничавших – в тюрьму, не сотрудничавших – переселить в центральные и западные регионы Украины для реукраинизации;

3. Наверняка вы уже догадались, что в третьем пункте снова переселение. В этот раз – тех патриотически настроенных украинцев, что в 2014-2015 годах выехали из Донбасса в другие регионы Украины. Их – поощрять к возвращению, поручить им восстанавливать Донбасс.

Этот «дикого поля» не предлагает, но генерирует инициативы такой забористости, что даже не знаешь, с чего начинать.

Во-первых, впечатляет масштаб переселения. Последний раз украинцев такими масштабами переселял Иосиф Сталин в неоднократно опровергнутой фальшивке. А тут целый секретарь СНБО стремится превзойти так ненавидимого украинцами тирана: одних украинцев на запад вывезти, других (только зарегистрированных переселенцев на Украине – более миллиона) – на их место. А еще ведь и те, кому в Россию, якобы, ехать. Где теплушек столько взять? И это даже не касаясь такой прозы, как правовые основания перечисленного беспредела.

Еще раз: секретарь СНБО в обращении на имя главы Офиса президента, главы СБУ и премьер-министра официально предлагает принудительно выселять сотни тысяч человек. Не заикаясь даже о компенсациях, подъемных и т.п. важных мелочах. За минувшие 5 лет Украина даже с первым миллионом переселенцев не управилась.

Да и вообще, по какому праву чиновник, которого в октябре назначили, а в декабре, возможно, снимут, решает, куда кому из Донбасса уезжать?

Давайте вернем пенсии

Экс-квнщик и советник секретаря СНБО Сергей Сивохо на этом фоне выглядит просто ангелом мира. Но главное – как минимум разумным человеком. «Невозможно вернуть территории без людей» – уже этим тезисом он оппонирует сразу и Бессмертному и своему шефу Данилову.

Возвращать людей Сивохо предлагает выплатой пенсий и пособий тем, кому они положены, но не выплачиваются решением прошлой властной команды. Компенсациями за разрушенное и утраченное жилье. Упрощением прохождения линии разграничения (или соприкосновения, как ее предпочитает именовать сам советник). Тоже важный пункт: в бесконечных очередях на пунктах пропуска часто умирают люди. Спасти их некому, скорые туда не ездят. Все это Сивохо пишет в своем facebook. В комментариях – ожидаемый зоопарк.

В принципе, для иллюстрации хватило бы сопоставления планов Данилова и Сивохо: секретарь и его советник излагают противоположное видение ситуации.

И даже у относительно вменяемой части украинской элиты нет полной картины. Ну хорошо, пенсии, компенсации. А с промышленностью что? Регион был заточен на экспорт в Россию еще до возникновения независимой Украины. Восстановить промышленность – это затраты на порядок большие, чем даже компенсации за жилье.

Просто отыграть уже не получится

Если завтра каким-то чудом Украина будет вновь контролировать территорию ЛДНР, это станет ее самым страшным кошмаром: никто на Украине даже приблизительно не понимает, что делать и с этой землей, и с людьми, которые живут на ней. И даже предложения Сивохо лишь отодвигают самые сложные вопросы на послезавтра. Пенсии, компенсации – все это достаточно несложно. Деньги найти, конечно, будет проблемно, но даже это решаемо. А вот дальше что?

«Пять лет уже идет война, нас разделяют тысячи жертв, надо через себя это пропустить и понять, что вы ведете разговор с теми, кто стрелял в ваших родных, близких, друзей», – говорит Безсмертный, выражая этой фразой глубину того самого непонимания.

Базовая вещь, до которой пока не дозрели он и ему подобные, заключается в том, что «...вы ведете разговор с теми, кто стрелял в ваших родных» – это лишь половина картинки. Вторая – вы ведете разговор с теми, в кого вы стреляли все эти годы.

Любой, даже самый лояльно настроенный к Донбассу политик никогда не скажет главного: Киев задолжал этим людям не только пенсии и компенсации за жилье. Киев несет как минимум половину вины за само начало войны. А значит говорить о какой-то реинтеграции как об откате к довоенному раскладу – уже тупик. Киев задолжал этому региону и этим людям и это долг на годы вперед. Масштабы этого «больше» – отдельный и долгий разговор.

Но пока в Киеве этого не поняли, то и говорить особо не о чем.

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