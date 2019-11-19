Киев демонстрирует бредовый подход к возвращению Донбасса

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19 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 19:54  |  vz.ru
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На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
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Победа над коррупцией убила еще одну реформу Сердюкова

Военную форму в военкоматах носили порой даже гражданские служащиеФото: Денисов Роман/ТАСС
Министр обороны Сергей Шойгу отменил еще одну реформу своего предшественника – военным комиссарам возвращают погоны. С тех пор, как Сердюков в свое время сделал военкомов гражданскими служащими, ситуация и с призывом, и с коррупцией в военкоматах существенно улучшилась. Что еще стало причиной нововведений? Подробности...
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«Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

Многие английские солдаты относятся к жителям оккупированных стран, как к туземцамФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Убийства, сексуальные надругательства, пытки – далеко не полный список преступлений британских военных в Ираке и Афганистане. И совершены они в отношении мирного населения. Так, если верить документам, боец спецназа в 2012 году застрелил в Афганистане четырех мирных жителей, пивших чай у себя дома. Убийцу не стали наказывать, ведь на стороне военных преступников даже премьер-министр оккупированной ими страны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Хлеб и оружие можно отнять у других

Герман Садулаев, писатель, публицист
Наша повседневная жизнь наполнена ритуалами, которые мы не распознаем, пока не утратим. И они не менее важны для самосохранения индивида и целого народа, чем хлеб и оружие. Я рискну предположить даже, что более. Подробности...
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Мы испугались космоса, как ответственности

Захар Прилепин, писатель
Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию: компьютерные игры и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...
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              Фото: Alexander Ermochenko/Reuters
              Текст: Николай Стороженко

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              Принудительное переселение миллионов людей и массовые аресты – все это есть в планах по «возвращению Донбасса», которые разрабатывают сегодня киевские стратеги. Какие еще методы воздействия на мятежную Новороссию обсуждаются в Киеве и каковы главные их недостатки с точки зрения жителей ЛДНР?

              Текущий политический сезон на Украине впервые дает повод смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом: разведение войск в Золотом и Петровском – важный шаг к деэскалации. Но нельзя не спросить – а что, собственно, дальше? Что в Киеве думают делать с Донбассом дальше, есть ли какой-то план налаживания мирной жизни?

              Планы есть, даже разные. Настолько разные, что и выбрать непросто. Прямо как в известном анекдоте: «все такое вкусное».

              Дикое поле

              Один из них вкратце описал Роман Бессмертный, один из представителей Трехсторонней контактной группы в Минске. «Если украинская сторона хочет достичь позитивного результата, первое, что она должна сделать – всем, кто является патриотами, предложить программу отселения, забрать с этой территории, установить через страну-поручитель отношения с теми, кто остался там. Условно говоря, разработать программу «уголь за продукты питания». И надо понимать – это дело на десятки лет».

              Чем-то напоминает тактику выжженной земли. Впрочем, Бессмертный примерно так свой план и назвал – «дикое поле».

              И это весьма символично. Когда-то Диким полем назывался не только Донбасс, а большая часть Левобережной Украины и даже часть Правобережной: от самой Одессы и по Черкассы включительно. Причин тому было много и одна из них – упадок государственности в части Древнерусского государства, известной как Киевская Русь. Московским княжеством, Российской империей эти земли были отвоеваны и вновь заселены. А теперь представитель Украины предлагает вернуть эти территории лет на 400-500 в прошлое. Видный государственник.

              Предложение менять уголь на продукты выдает в нем также экономиста. Он сам предложил делать это через посредника. Поэтому в том невероятном случае, если этот план будет реализован, сама же Украина от него и взвоет. Уголь-то принимать придется по мировой цене. К примеру, в 2018 году Украина купила у России угля на 1,82 млрд долл. В ЛДНР просто некому съесть количество продовольствия на такую сумму. Т.е. либо программа будет липовой, либо Украина окажется в минусе по торговому балансу и будет доплачивать часть живыми деньгами.

              Бессмертный – видный участник первого из украинских майданов, «оранжевой революции». Сомнительный шаг: назначать в контактную группу человека, состоявшегося в качестве разрушителя государственности. Поэтому и планы у него соответствующие, по другому-то и не умеет. 

              Всех отселить!

              Есть и другие предложения. На прошлой неделе в СМИ распространили фотокопию проекта госстратегии реинтеграции Донбасса. Автор – секретарь СНБО Украины и экс-мэр Луганска Алексей Данилов. Его план умещается в несколько тезисов

              1. На территориях ЛДНР все зомбированы российской пропагандой, проукраински настроенных там нет. Поэтому после восстановления контроля над этими территориями жителям нужно предложить в добровольном порядке переселиться в РФ; 

              2. Всех, кто откажется, проверить на предмет сотрудничества с «оккупантами». Сотрудничавших – в тюрьму, не сотрудничавших – переселить в центральные и западные регионы Украины для реукраинизации;

              3. Наверняка вы уже догадались, что в третьем пункте снова переселение. В этот раз – тех патриотически настроенных украинцев, что в 2014-2015 годах выехали из Донбасса в другие регионы Украины. Их – поощрять к возвращению, поручить им восстанавливать Донбасс. 

              Этот «дикого поля» не предлагает, но генерирует инициативы такой забористости, что даже не знаешь, с чего начинать.

              Во-первых, впечатляет масштаб переселения. Последний раз украинцев такими масштабами переселял Иосиф Сталин в неоднократно опровергнутой фальшивке. А тут целый секретарь СНБО стремится превзойти так ненавидимого украинцами тирана: одних украинцев на запад вывезти, других (только зарегистрированных переселенцев на Украине – более миллиона) – на их место. А еще ведь и те, кому в Россию, якобы, ехать. Где теплушек столько взять? И это даже не касаясь такой прозы, как правовые основания перечисленного беспредела.

              Еще раз: секретарь СНБО в обращении на имя главы Офиса президента, главы СБУ и премьер-министра официально предлагает принудительно выселять сотни тысяч человек. Не заикаясь даже о компенсациях, подъемных и т.п. важных мелочах. За минувшие 5 лет Украина даже с первым миллионом переселенцев не управилась. 

              Да и вообще, по какому праву чиновник, которого в октябре назначили, а в декабре, возможно, снимут, решает, куда кому из Донбасса уезжать?

              Давайте вернем пенсии

              Экс-квнщик и советник секретаря СНБО Сергей Сивохо на этом фоне выглядит просто ангелом мира. Но главное – как минимум разумным человеком. «Невозможно вернуть территории без людей» – уже этим тезисом он оппонирует сразу и Бессмертному и своему шефу Данилову. 

              Возвращать людей Сивохо предлагает выплатой пенсий и пособий тем, кому они положены, но не выплачиваются решением прошлой властной команды. Компенсациями за разрушенное и утраченное жилье. Упрощением прохождения линии разграничения (или соприкосновения, как ее предпочитает именовать сам советник). Тоже важный пункт: в бесконечных очередях на пунктах пропуска часто умирают люди. Спасти их некому, скорые туда не ездят. Все это Сивохо пишет в своем facebook. В комментариях – ожидаемый зоопарк. 

              В принципе, для иллюстрации хватило бы сопоставления планов Данилова и Сивохо: секретарь и его советник излагают противоположное видение ситуации.

              И даже у относительно вменяемой части украинской элиты нет полной картины. Ну хорошо, пенсии, компенсации. А с промышленностью что? Регион был заточен на экспорт в Россию еще до возникновения независимой Украины. Восстановить промышленность – это затраты на порядок большие, чем даже компенсации за жилье. 

              Просто отыграть уже не получится

              Если завтра каким-то чудом Украина будет вновь контролировать территорию ЛДНР, это станет ее самым страшным кошмаром: никто на Украине даже приблизительно не понимает, что делать и с этой землей, и с людьми, которые живут на ней. И даже предложения Сивохо лишь отодвигают самые сложные вопросы на послезавтра. Пенсии, компенсации – все это достаточно несложно. Деньги найти, конечно, будет проблемно, но даже это решаемо. А вот дальше что?

              «Пять лет уже идет война, нас разделяют тысячи жертв, надо через себя это пропустить и понять, что вы ведете разговор с теми, кто стрелял в ваших родных, близких, друзей», – говорит Безсмертный, выражая этой фразой глубину того самого непонимания. 

              Базовая вещь, до которой пока не дозрели он и ему подобные, заключается в том, что «...вы ведете разговор с теми, кто стрелял в ваших родных» – это лишь половина картинки. Вторая – вы ведете разговор с теми, в кого вы стреляли все эти годы. 

              Любой, даже самый лояльно настроенный к Донбассу политик никогда не скажет главного: Киев задолжал этим людям не только пенсии и компенсации за жилье. Киев несет как минимум половину вины за само начало войны. А значит говорить о какой-то реинтеграции как об откате к довоенному раскладу – уже тупик. Киев задолжал этому региону и этим людям и это долг на годы вперед. Масштабы этого «больше» – отдельный и долгий разговор. 

              Но пока в Киеве этого не поняли, то и говорить особо не о чем. 

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