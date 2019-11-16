Украинский экс-дипломат захотел превратить Донбасс в «дикое поле»

Роман Безсмертный, представлявший Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске, заявил, что Луганская и Донецкая народные республики должны превратиться в «дикое поле».

В эфире украинского канала «Обозреватель» Безсмертный заявил, что Киеву необходимо отселить с территории республик своих сторонников и готовиться к затяжному сценарию конфликта.

«Для того чтобы произошла заморозка, надо иметь локальный территориально закрытый конфликт, как в Приднестровье, Нагорном Карабахе», – приводит его слова РИА «Новости».

Безсмертный считает, что поскольку такой сценарий в украинском конфликте невозможен, единственной альтернативой является превращение провозглашенных республик Донбасса в «дикое поле».

«Включена машина, которая будет кровоточить. Просто надо это понять. Нам надо учиться с этим жить, это принять, выстроить систему работы и заняться обустройством нашей жизни», – заключил Безсмертный.

Отметим, с начала конфликта в Донбассе украинские политики не раз приводили в пример «хорватский сценарий» – операцию «Олуя» («Буря») 1995 года, в ходе которой была уничтожена отколовшаяся от Хорватии Республика Сербская Краина. В результате операции до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты, до четверти миллиона сербов бежали из Хорватии. Остатки Сербской Краины, до окончательной «реинтеграции» в Хорватию в 1998 году, находились под управлением ООН.

Так, в июле в пользу «хорватского сценария» для Донбасса высказался посол Украины в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что именно предполагает «хорватский сценарий» и почему Киеву стоило бы о нем забыть.

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