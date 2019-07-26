Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для Донбасса

«Хорватский сценарий» мог бы помочь урегулировать ситуацию в Донбассе, заявил посол Украины в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

Указанный сценарий включает в себя присутствие на территории ДНР и ЛНР иностранных вооруженных формирований и разоружение местных сил, передает RT.

Левченко заявил политологу Юрию Романенко, что «сценарий привлечения миротворцев» будет «более правильным» для Украины. По мнению дипломата, это позволит «решить вопрос проведения выборов» на территории, неподконтрольной Киеву.

Хорватская операция 1995 года по ликвидации Республики Сербская Краина привела к тому, что из Хорватии бежали 200–250 тыс. сербов, от 100 до нескольких тысяч гражданских лиц были убиты, передает РИА «Новости».

Остатки РСК в качестве автономий управлялись ООН до мирного включения в состав Хорватии в 1998 году.

Напомним, глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии ополченцев в Донбассе.