Депутат Госдумы: «Нормандская четверка» пропишет механизм и сроки урегулирования в Донбассе

«Нормандская четверка» должна утвердить «формулу Штайнмайера», причем с указанием даты проведения выборов в ДНР и ЛНР, честность которых удостоверит ОБСЕ. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Ранее стало известно, что «нормандская четверка» соберется 9 декабря в Париже.

«Думаю, будет обсуждаться «формула Штайнмайера», под каждым пунктом которой будут указаны сроки и механизм внедрения. В противном случае это будет очередная бумажка. Вот, к сожалению, в Минских соглашениях нет ни сроков, ни очередности выполнения», – сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

По мнению депутата, новое соглашение, скорее всего, будет выполнено, если стороны договорятся о точных сроках и последовательности шагов. «Например, отводятся войска, принимается закон об особом статусе, проводятся выборы, ОБСЕ подтверждает их легитимность в течение двух месяцев и так далее», – пояснил Калашников.

При таком раскладе сразу будет ясно, «кто виновен и невиновен в выполнении соглашения». «Станет понятно, с какого перепуга на Россию были наложены санкции из-за Донбасса. Раз мы не виноваты, с нас должны снять санкции. По «формуле Штайнмайера» нашей ответственности нет, – разве что в опосредованном влиянии на Донецк и Луганск», – заключил собеседник.

В свою очередь экс-премьер ЛНР Марат Баширов убежден, что на саммите в Париже будет обсуждаться и вопрос разведения войск по всей линии фронта. Причем, до 9 декабря Киев должен продемонстрировать намерение продолжать «действовать в рамках Минских договоренностей». «Это непросто, потому что разведения сил в Золотом и Петровском – мало. Надо продолжать разведение по всей линии боевых действий», – сказал Баширов газете ВЗГЛЯД. По его словам, Киев также должен продемонстрировать намерение решить вопрос с особым статусом Донбасса.

Что касается даты встречи, то Баширов уверен: ее утвердил именно российский лидер. «Путин демонстрирует конструктивный подход. Прошло много времени с момента последний встречи в «нормандском формате». Теперь у Зеленского есть почти месяц на то, чтобы подтвердить оказанное ему доверие», – подчеркнул Баширов.

«Звучат заявления официальных лиц Украины о том, что они намерены пересмотреть Минские соглашения. Думаю, на саммите немецкая, французская и российская сторона будут настаивать на том, чтобы формат «дорожной карты» сохранить, и построить его на достигнутых в Минске договоренностях. Три участника предстоящей встречи из четырех будут говорить, что альтернативы Минским соглашениям нет. Четвертый – господин Зеленский – будет пытаться пересмотреть эти соглашения. Однако, думаю, ему этого не удастся», – прогнозирует эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, саммит лидеров государств в нормандском формате, куда входят Россия, Украина, Франция и Германия, запланирован на понедельник 9 декабря в Париже. Об этом сообщили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее на этой неделе в Кремле отметили позитивную динамику в подготовке саммита в нормандском формате. А на Украине заявляли о выполнении всех условий для организации встречи в верхах.

Напомним, в октябре помощник президента России Юрий Ушаков называл три условия для созыва «нормандской четверки». Первыми двумя были разведение сил в Петровском и Золотом, а также письменное согласие на «формулу Штайнмайера». Третьим было «подготовить какой-то текст, который лидеры могли бы принять по итогам этого саммита, то есть наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге». Как сообщал Ушаков, подготовкой соглашения занимаются МИДы, а также личные советники и помощники четырех лидеров.

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