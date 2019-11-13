В Кремле отметили позитивную динамику в подготовке саммита в нормандском формате

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о позитивной динамике по нескольким направлениям подготовки саммита в нормандском формате.

«Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки к нормандскому формату», – сказал Песков в ответ на вопрос, остались ли препятствия для встречи лидеров стран нормандской четверки, передает ТАСС.

Накануне МИД назвал условие проведения встречи «нормандской четверки».