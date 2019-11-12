МИД назвал условие проведения встречи «нормандской четверки»

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко напомнил об условиях, необходимых для созыва саммита в «нормандском формате».

Грушко напомнил об условиях, необходимых для созыва саммита в нормандском формате: «на земле» – это завершение разведения сил, и фиксация «формулы Штайнмайера» – на политическом треке», передает РИА «Новости».

«В том, что касается дат, то, конечно, все исходят из того, что если условия, о которых я говорил, – это прогресс на политическом треке и «на земле», то все стороны готовы собраться в нормандском формате», – сказал дипломат.

«До конца года возможно проведение (нормандского саммита) – если будут соответствующие политические условия, то этот вопрос только будет состоять в совмещении графиков президентов», – отметил замглавы МИД России.

Напомним, во вторник на Украине заявили о выполнении всех условий для встречи «нормандской четверки».

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