МИД назвал условие проведения встречи «нормандской четверки»

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12 ноября, вторник | Последнее обновление — 22:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Госдеп объявил о переговорах с Москвой по захваченным в Сирии россиянам
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Россия перестала зависеть от цен на нефть
Три сценария жизни свергнутых правителей
Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки
Армию Украины реформируют по указу Януковича
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Почему чиновники перестали бояться тюрьмы
Сергей Мардан, публицист
Пока российская правоохранительная система не начнет доводить коррупционные дела до конца, а концом может быть только полное «обнуление» экономического состояния фигурантов, уровень коррупции снижаться не начнет. Подробности...
Испания подложила под Европу очередную мину
Никита Коваленко, политический обозреватель
В первой экономике Европы скоро смена власти, вторая зависла в процессе Брексита, третью сотрясают протесты «Желтых жилетов», четвертая почти ежегодно меняет правительства, а пятую теперь вот раздирает не только сепаратизм, но и кризис власти. Подробности...
Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией
Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
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Сборка первого серийного самолета Су-57
Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребительПодробности...
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В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентовПодробности...
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